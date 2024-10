Juventus, doppio colpo da Parigi: c’è il via libera per gennaio

La Juventus rincorre le prime posizioni di classifica in Serie A e, intanto, cerca altri campioni da prendere per il mercato di gennaio con Giuntoli a lavoro.

Thiago Motta sta cercando di fare cose importanti per la Juve in questo inizio di stagione da subito per essere già in corsa per gli obiettivi massimi nel campionato italiano, ma è chiaro che dovrà avere dei nuovi rinforzi. Perché la società bianconera ha capito che qualcosa manca e dovrà intervenire ancora nel calciomercato di gennaio.

Sono diversi i nomi finiti sul taccuino di Cristiano Giuntoli che sta già provando a sondare il terreno per diversi profili che possono arrivare da un momento all’altro già dai primi giorni di mercato di gennaio per non perdere altro tempo. L’infortunio di Bremer obbliga il club ad intervenire in difesa, ma non solo.

C’è un altro problema in casa Juve e riguarda la situazione nel reparto offensivo, dove Thiago Motta può contare solo su Vlahovic che non può permettersi di riposare ed è costretto a giocare continuamente tutte le partite. Per questo motivo ora arrivano delle nuove notizie proprio di calciomercato in questo senso.

Calciomercato Juventus, due colpi da Parigi a gennaio

La Juve sta cercando già da ora di mettere in piedi una rosa completa per il proseguo della stagione e cercherà di fare il massimo per superare l’esame del mercato di gennaio da protagonista. Thiago Motta si aspetta da Giuntoli un ottimo lavoro e per questo che ora c’è grande attesa.

Sono due i colpi che la Juventus può fare a gennaio andando a portar via due giocatori che a Parigi in questo momento sono scontenti e hanno voglia di rilanciarsi con un altro grande club. Arrivano conferme che riguardano ora quella che può essere la scelta definitiva da parte del club bianconero.

Perché la Juve vuole comprare Kolo Muani e Skriniar dal PSG. Il giovane attaccante classe 1998 è già pronto a lasciare il Paris Saint Germain nel mercato di gennaio secondo quanto svelato dal noto quotidiano francese L’Equipe.

Perché Kolo Muani non rientra nei piani di Luis Enrique, in questa stagione ha collezionato solo 10 presenza (quasi tutte dalla panchina), mettendo a segno due gol. Una situazione difficile per lui che spinge per cambiare maglia a gennaio. Lo stesso può fare Skriniar con un ritorno in Serie A.

Ottimi i rapporti tra il PSG di Nasser Al-Khelaifi e la Juventus e per questo motivo che ora Skriniar e Kolo Muani possono rappresentare una grande occasione alle giuste condizioni per i bianconeri nel mercato di gennaio.