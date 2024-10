Genoa, Balotelli già fatto fuori: c’è un problema

Mario Balotelli ha firmato con il Genoa e proprio nelle ultime ore è diventato ufficiale. Un grande ritorno in Italia per Super Mario dopo diversi anni e ora a 34 anni ha ancora voglia di dimostrare.

Tutto da vedere però, perché più volte il giocatore ha dimostrato di essere uno pronto a svoltare mentalmente provando a ‘mettere la testa a posto’ eppure non è stato così per l’intesa carriera.

Perché a 34 anni non è mai riuscito a fare questo step di mentalità per diventare il grande calciatore che tutti sognavano di vedere. Ora però arriva l’ennesima occasione per Balotelli e proprio in Italia punta su di lui il Genoa.

Una scelta quasi ‘disperata’ da parte del club ligure che si trova in una situazione di classifica difficile così come anche i risultati arrivati a causa di quella che è una situazione della rosa non facile. Perché diversi giocatori in questo momento sono fuori e ci staranno a lungo, ecco che allora si è puntato su Mario Balotelli tra gli svincolati e il Genoa ora sogna in grande.

Genoa, Balotelli resta fuori

In molti cercavano di capire cosa sarebbe accaduto già in vista della prima giornata di campionato, perché arrivano aggiornamenti ora su quella che è la scelta fatta su Mario Balotelli. L’attaccante italiano in questo momento sta provando a recuperare la condizione fisica dopo quello che è accaduto perché è rimasto fuori da svincolato per diverso tempo e si è dovuto allenare da solo.

Mario Balotelli non è stato convocato da Gilardino per la prossima partita del Genoa contro la Fiorentina. Tutto lo stadio Luigi Ferraris si aspettava la sua convocazione per sognare anche l’esordio in casa, ma non è stato così e a quanto pare c’è un problema.

La situazione dunque è chiara, perché ad annunciare la scelta è stato direttamente l’allenatore Alberto Gilardino che ha giocato con Balotelli ai tempi della Nazionale e ora sa bene che non è in forma per scendere in campo e per questo ha deciso di non portarlo con se in panchina.

Balotelli per aiutare il Genoa dovrà ancora lavorare tanto e in questo momento non è per nulla in condizione. Un problema da risolvere il prima possibile, da capire se già sarà a disposizione per queste prossime settimane o se il suo rientro possa arrivare dopo la prossima sosta Nazionali.