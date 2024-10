Dragusin torna in Italia a gennaio: arriva l’annuncio dell’allenatore

Svolta di calciomercato in vista della prossima sessione invernale di gennaio che apre al clamoroso ritorno in Italia per il centrale di difesa Radu Dragusin.

L’ex Genoa e Juventus è pronto a tornare in Serie A dopo un’esperienza al Tottenham che però non sembra essere andata come ci si aspettava. Perché ora il giocatore è pronto a cambiare di nuovo squadra per approdare in un club italiano in vista del mercato di gennaio, proprio un anno dopo il suo arrivo in Premier.

Trasferitosi in Inghilterra per 25 milioni di euro a gennaio 2023 ora, un anno dopo, può nuovamente tornare nel campionato italiano Radu Dragusin. Perché sul 22enne rumeno ci sono diverse società che fanno sul serio e possono convincere lui e il suo agente a lasciare Londra dopo un avvio di stagione ancor più difficile.

Pochissime presenze e uno scarso minutaggio per Dragusin che non rientra nei piani del Tottenham e per questo motivo che si valuta ora già il suo ritorno in Italia, dove ci sono diverse squadre che lo apprezzano davvero tanto e che possono pensare di investire su di lui.

Calciomercato Serie A, Dragusin pronto a tornare in Italia

Vuole più spazio Dragusin e ora anche un suo allenatore che tiene tanto alla sua crescita ha speso delle parole per quanto riguarda quello che può essere il suo futuro. Perché il giocatore cresciuto nella Juventus ora può seriamente approdare in un nuovo club.

Le prossime settimane saranno decisive perché Dragusin piace a Napoli, Juventus, Milan, Inter e Lazio. Occhio a quella che può essere una clamorosa scelta di ritorno in Italia, dove in Serie A ha già dimostrato di essere un vero top in quel ruolo.

Ha bisogno di fiducia e al momento al Tottenham non è quello che ha con l’attuale allenatore, per questo è arrivano anche un consiglio per Dragusin che può portarlo a cambiare il suo futuro a gennaio.

A raccontare quella che può essere un’opzione per Dragusin è stato Lucescu, il suo ct della Romania che ha raccontato quella che può essere la prossima destinazione per Radu. Perché il commissario tecnico ha confermato che in Nazionale il giocatore è sempre titolare e che spera di avere più spazio anche con il club.

Una possibilità che vede Lucescu per lui può essere anche il ritorno alla Juventus di Dragusin. Il giocatore è ormai pronto e maturo e dopo l’infortunio di Bremer può essere davvero una grande occasione.