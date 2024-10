Argentina in lutto: è morto in un incidente, aveva solo 20 anni

Ha scosso l’intero mondo del calcio e soprattutto l’Argentina, la notizia legata al giovane calciatore morto in un incidente.

Ad annunciare la tremenda notizia è stato il club, attraverso i canali social. Lo ha fatto sul sito ufficiale della squadra, stringendosi attorno al dolore della famiglia del giovane talento che aveva fatto esordio nella massima categoria, giocando in Primera Nacional, realizzando così il sogno di una vita che però è stata stroncata, dalla drammatica notizia del suo incidente.

Contro il Quilmes, in questa stagione, aveva trovato l’esordio. Tutti gli argentini, legati al calcio, hanno mandato un forte abbraccio nel messaggio di cordoglio congiunto, per la famiglia che ha perso così, tragicamente, il ragazzo di soli 20 anni. Da chiarire tutte le dinamiche dell’incidente che è stato fatale, per la vita del calciatore argentino.

Calcio in lutto: è morto il giovane calciatore argentino

Una notizia sconvolgente, specie se si pensa all’età del ragazzo, coinvolto nell’incidente. Il calcio argentino è in lutto e diverse squadre si sono accodate al messaggio di cordoglio che ormai, tra i media internazionali, sta circolando.

Si tratta del calciatore argentino che non molto tempo fa, aveva anche trovato l’esordio ai grandi livelli della massima serie del campionato argentino. Un campionato che vede lo stravolgimento adesso, degli impegni, che saranno o fermati, o quantomeno vissuti nel minuti di silenzio che riguarderà il calciatore.

Il calcio andrà avanti e non si ferma, ricordando nel minuto di raccoglimento, il calciatore che è venuto a mancare dopo l’incidente nella serata di martedì e che non ce l’ha fatta, nonostante i soccorsi.

Chi era Franco Pardal: cos’è successo nella serata di martedì

È morto in un incidente stradale, Franco Pardal, calciatore del Tristan Suarez. Il club di seconda serie in Argentina ha annunciato che, in un incidente stradale, presso la località di Monte Grande, ha perso la vita il calciatore che, poco prima delle ore 22 e alla guida della sua auto, si è schiantato contro un muro nei pressi della ferrovia. Sono tutte da chiarire le circostanze dell’incidente.

Lo struggente messaggio di addio per il calciatore di 20 anni

Aveva solo 20 anni, Franco Pardal e, quanto segue, è il comunicato ufficiale del club che ne ha annunciato la morte: “Siamo addolorati e sconvolti nell’annunciarvi la notizia dell’incidente automobilistico a Monte Grande che ha portato alla morte di Franco Pardal. Aveva compiuto 20 anni ad aprile, era stato promosso in Prima Squadra e dal club porgiamo le nostre più sentite condoglianze a suo padre Atilio, ex giocatore del club. E ci stringiamo attorno al dolore della famiglia e degli amici in questo terribile momento. Riposa in pace, Franco”.