Red Bull compra il Torino, c’è la conferma: scelto il nuovo allenatore

Colpo di scena in Italia dove il Torino di Urbano Cairo è pronto alla cessione per passare nelle mani della multinazionale austriaca della Red Bull che vuole investire in Serie A.

Un clamoroso annuncio arrivato nelle ultime ore, anche se c’è stata qualche smentita, ma ora sembrano arrivare conferme in merito a quanto stiamo raccontando da qualche giorno con Red Bull che vuole comprare il Torino e investire in Italia nel mondo del calcio dopo averlo già fatto in Europa con altri club.

Idee piuttosto chiare quelle che ha Red Bull che non ha nessuna intenzione di fermare il proprio dominio e vuole continuare ad andare avanti cercando di costruire una nuova squadra forte con storia che possa essere il centro degli investimenti in Italia, perché è il Torino che è stato messo nel mirino.

Possibile trattativa già partita tra Cairo e Red Bull per l’acquisto del Torino con alcuni dirigenti che avrebbero già avuto dei contatti secondo le ultime notizie. Adesso arrivano anche delle nuove notizie in merito a chi potrebbe andare al comando del nuovo progetto granata e intanto i tifosi sognano in grande.

Torino, Red Bull compra il club: Klopp scegli l’allenatore

Una notizia che fa tanto felici i tifosi del Torino che da anni contestano Cairo che ora può seriamente pensare di vendere il club dopo quello che è stato l’interesse mostrato da Red Bull nei confronti della storica società di Serie A.

Da poche settimane è arrivato l’annuncio ufficiale che riguarda l’ingaggio di Jurgen Klopp da parte di Red Bull che ha scelto l’ex manager del Liverpool come nuovo responsabile globale per il calcio in Red Bull e per questo motivo tutte le decisioni sulle squadre di calcio gestite dall’azienda austriaca passeranno da lui.

Una scelta molto importante con Klopp che ha deciso di gettarsi in questo nuovo lavoro a tutti gli effetti e non vede l’ora di iniziare. Intanto, Red Bull pensa di comprare il Torino in Serie A e per questo motivo che potrebbe accadere qualcosa di unico.

Se si dovesse concretizzare questo affare, alla fine sarà proprio Klopp a scegliere il nuovo allenatore del Torino per Red Bull e ora c’è grande attesa in piazza con i tifosi che aspettano di sapere novità al più presto. La svolta può arrivare da un momento all’altro ma la trattativa non è del tutto semplice.