Non solo Vinicius, tutti i “fregati” al Pallone d’Oro: c’è anche Baggio

Ci sono state tante, tantissime polemiche in merito a quella che è stata la consegna del Pallone d’Oro 2024 vinto da Rodri del Manchester City e ‘scippato’ a Vinicius Jr.

Una storia che torna a ripetersi dunque. Perché, chiaramente, non è la prima volta che si grida allo scandalo e l’ingiustizia in quello che è il premio Pallone d’Oro che rappresenta ogni anno il titolo per il giocatore più vincente, rappresentativo e dominante di club e Nazionale che sposta gli equilibri in quella stagione precisa.

Quest’anno c’è da dire che non era del tutto facile. Perché il Real Madrid ha vinto campionato e Champions League trascinato da Vinicius Jr e tutti gli altri grandi campioni dei Blancos e in molti pensavano potesse trionfare lui. Alla fine però ha vinto Rodri il Pallone d’Oro 2024 dopo che ha ottenuto l’ennesima Premier League e vinto un Europeo con la Spagna da assoluto protagonista.

Ma quindi chi meritava il Pallone d’Oro 2024? Sarà chiaramente argomento di discussione ancora per molto, perché dietro questa vittoria di Rodri (per molti meritata) altri pensano ci sia anche lo zampino razzismo nei confronti di Vinicius Jr spesso finito proprio nel mirino di questo tema e che si sta facendo largo con una lotta agguerrita.

Pallone d’Oro: tutti i ‘fregati’ della storia

Per tanti altri (la maggioranza) il vincitore del Pallone d’Oro 2024 doveva essere Vinicius Jr, ma alla fine non è stato così e per questo il Real Madrid intero ha deciso di protestare non presentandosi alla cerimonia di Parigi.

Una scelta che ha fatto molto discutere, così come anche negli anni passati. Ad alzare la voce negli ultimi anni contro il premio del Pallone d’Oro è stato Cristiano Ronaldo e ora in molti la pensano come lui. Perché ora bisogna ancora ricordare tutti quelli che sono rimasti fregati nella storia di questo trofeo.

Il Pallone d’Oro già in passato ha fatto tanto discutere. Un premio che non è mai stato vinto da grandi della storia che hanno fatto la differenza in questi anni come Drogba, Sergio Ramos, Lewandowski, Inesta, Xavi, Milito e tanti altri che lo meritavano e che sono stati beffati dalle preferenze continue di Messi e Cristiano Ronaldo.

Per tanti e in molte occasioni non ha vinto il Pallone d’Oro chi realmente lo meritava ed è accaduto anche a Roberto Baggio quando fu beffato l’anno dopo averlo vinto, arrivando ad un clamoroso secondo posto. E per voi? Quali sono i grandi scandali di questo trofeo?