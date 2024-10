Milan-Napoli: infortunio per un big, svelate le sue condizioni

Tegola prima della partita per l’allenatore che perde per infortunio un altro big. Ecco le ultimissime riguardo le condizioni fisiche del calciatore.

Nuovi aggiornamenti riguarda la partita più attesa di questa giornata di Serie A.

Il Napoli, infatti, sarà di scena a San Siro contro il Milan in una partita che si preannuncia davvero entusiasmante. C’è tanta attesa di vedere all’opera gli azzurri, che sono attualmente al comando della classifica.

Dall’altro canto, invece, i rossoneri inseguono e dopo il turno di riposo forzato, per il rinvio della sfida contro il Bologna, intendono fermare il dominio della squadra di Conte.

Pulisic è stato colpito da un attacco influenzale. Qualche linea di febbre che ha messo ai box il trequartista statunitense, che si accomoderà in panchina.

Da valutare le condizioni del calciatore, che nel caso potrebbe entrare a partita in corso anche se lo stato di salute del ragazzo dovrà essere monitorato da Paulo Fonseca che di sicuro non intende rischiare l’ex Chelsea, che anche per questa partita ha deciso di far fuori Leao.

Le condizioni dello statunitense andranno valutate. Secondo quanto riportato da Sky Sport, è stato colpito da una sindrome influenzale che l’ha costretto ad accomodarsi in panchina e a non partire dal primo miunto.

Al posto di Pulisic ci sarà Musah, che giocherà a centrocampo. Come trequartista, invece, agirà Loftus Cheek che completerà l’attacco insieme ad Okafor, Chukwueze e Morata che agirà da prima punta.