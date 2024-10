Manchester United, scelto il nuovo allenatore: firma subito

E’ il momento tanto atteso perché si parla di quello che può essere il futuro del Manchester United con il nuovo allenatore pronto a firmare dopo l’esonero di Ten Hag.

Proprio nelle ultime ore è stato esonerato l’allenatore olandese dopo aver deluso per l’ennesima stagione i proprietari dei Red Devils che hanno intenzione di cambiare tutto adesso per il futuro. E’ scaduto il tempo per Ten Hag che è stato esonerato e ora il Manchester United sceglie il nuovo allenatore.

Tanti i nomi accostati alla potente panchina del club inglese e tra questi ci sono anche Allegri e altri nomi caldi come quello di Zidane e non solo. Adesso però può arrivare un grande accordo che può portare a svoltare la carriera per un giovane allenatore con la scelta del Manchester United.

Secondo le ultime notizie adesso sarebbe già pronto il nuovo allenatore del Manchester Untied pronto a firmare. Perché il tecnico ha intenzione di scrivere la storia e può farlo da subito lasciando l’attuale club per approdare nel prestigioso Manchester.

Manchester United: scelto il nuovo allenatore

Ci sono segnali importanti che arrivano con il Man Utd pronto ad annunciare il nuovo allenatore. Ten Hag ha lasciato una squadra allo sbando con 0 vittorie in 3 partite di Europa League e solo 3 punti, come anche il 14esimo posto in Premier League. Ora il nuovo manager dovrà fare una vera impresa per il futuro.

Un nome che sembra aver preso quota rispetto a tutti gli altri in queste ore per sostituire Erik ten Hag è quello di Ruben Amorim. L’attuale allenatore dello Sporting Lisbona e accostato anche al Manchester City per il dopo Guardiola adesso potrebbe diventare la vera scelta dei Red Devils.

Secondo quanto rivelato da Sky Sports e confermato anche da tutti i grandi tabloid inglesi, il Manchester United ha scelto Ruben Amorim come nuovo allenatore. Il giovane allenatore di 39 anni che oggi guida lo Sporting Lisbona è stato capace di tornare a vincere dopo 19 anni un campionato con lo Sporting fermando il dominio di Benfica e Porto che è durato quasi 20 anni.

Dal 2020 allo Sporting Amorim ha vinto 2 campionati, 2 coppe di Portogallo e 1 Supercoppa. Adesso è il Manchester United che lo vuole e da subito, per questo dovrà pagare la clausola rescissoria di 20 milioni di euro.

Per convincerlo il Manchester United ha offerto a Ruben Amorim un contratto da 8 milioni l’anno fino al 2027.