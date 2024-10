Juventus, stanno comprando Yildiz: tutto pronto per gennaio

Dopo un inizio di stagione complicato con la 10 della Juventus sulle spalle, contro l’Inter Kenan Yildiz ha dimostrato di che pasta è fatto.

Non che ci fosse qualche dubbio, ma la doppietta nel derby d’Italia ha consacrato una volta e per tutte il turco come uno dei talenti più interessanti, e forti, dell’intero panorama calcistico mondiale. A fronte di questo la Juventus avrebbe intenzione di coccolarlo e tenerselo stretto, peccato però che in quel di gennaio Kenan Yildiz potrebbe lasciare la Vecchia Signora.

Stando alle ultime notizie, infatti, il 10 bianconero sarebbe finito nel mirino di una delle più grandi squadre del mondo, pronta a fare addirittura follie per ingaggiare già nel prossimo calciomercato Yildiz. Juventus avvisata.

Lascia la Juventus a gennaio: stanno comprando Yildiz

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Kenan Yildiz, che nell’ultimo weekend di campionato si è finalmente riuscito a sbloccare con la maglia numero 10 della Juventus. I tifosi bianconeri sperano ovviamente che la doppietta messa a segno contro l’Inter domenica pomeriggio possa essere stata la prima di tante in maglia Vecchia Signora, che potrebbe scucirsi di dosso al turco già nel prossimo calciomercato invernale.

Stando alle ultime, incredibili, notizie, Yildiz potrebbe lasciare la Juventus a gennaio, complice l’interesse di diverse squadre di Premier League. Inutile dire che né Cristiano Giuntoli né tantomeno Thiago Motta hanno intenzione di fare a meno di un talento come quello dell’ex Bayern Monaco, ma l’impressione è che difronte ad una ricca offerta la Vecchia Signora potrebbe anche crollare.

Al momento, però, immaginare sin da subito Yildiz lontano da Torino e dalla Juventus sembra impossibile, ma non per i colleghi di fichajes.net, che hanno addirittura svelato quella che potrebbe essere la prossima destinazione in carriera per il turco. Stando al noto portale di notizie spagnolo, infatti, il classe 2005 a gennaio potrebbe lasciare la Serie A per approdare in Premier League, considerato il forte interesse di due grandi squadre.

Yildiz lascia la Juventus: svelato dove giocherà

Kenan Yildiz potrebbe lasciare la Juventus nel prossimo calciomercato invernale, o almeno questo è quello che starebbero ipotizzando i colleghi di fichajes.net dopo le ultime indiscrezioni raccolte.

Più nello specifico, riporta il noto portale di notizie spagnolo, il turco sarebbe finito nel mirino di alcuni club di Premier League, Liverpool ed Arsenal su tutti, che a quanto pare sarebbero pronti a sedersi al tavolo delle trattative con la Vecchia Signora per discutere del trasferimento del classe 2005. Al momento Yildiz per Thiago Motta è incedibile, ma difronte ad un’eventuale offerta da oltre 40 milioni di euro si potrebbe forse iniziare a ragionare, anche se l’intenzione della Juventus è quella di continuare a puntare sul suo (nuovo) numero 10.