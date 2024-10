Juventus: problemi per il riscatto di Conceicao, va via?

Francisco Conceicao è sicuramente una delle sorprese più piacevoli della Juventus in questo inizio di stagione.

In prestito dal Porto, Thiago Motta avrebbe già ordinato alla sua dirigenza di fare in modo di trattenerlo a Torino anche nella prossima stagione, visto che nel figlio d’arte l’allenatore italo-brasiliano avrebbe trovato un jolly offensivo in grado di fare male con la sua velocità a tutte le difese, non solo della Serie A ma anche d’Europa, e le ultime prestazioni in Champions League l’hanno dimostrato.

Negli scorsi giorni, però, complici le alte richieste del Porto, sarebbe sorto qualche problema per il riscatto di Conceicao, portando subito i tifosi bianconeri a tormentarsi con una domanda: va via?

Conceicao-Juventus: la verità sul riscatto

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Francisco Conceiçao, il funambolico figlio d’arte che in questo inizio di stagione ha rubato il cuore a Thiago Motta ed ai tifosi della Juventus con prestazioni di altissimo livello, l’ultima proprio lo scorso weekend nel derby d’Italia con l’Inter.

Con la sua velocità il portoghese ha fatto tanto male alla difesa nerazzurra, che ha dovuto utilizzare le maniere forti per cercare di contrastarlo in qualche modo. Questo rendimento eccelso ha convinto prima del tempo la Vecchia Signora, che nel corso di questi mesi si siederà al tavolo delle trattative con il Porto per parlare del riscatto di Francisco Conceiçao. L’intenzione è quella di cercare di risparmiare il più possibile, ovviamente, anche se nelle ultime ore si sarebbe parlato di alcuni problemi che addirittura potrebbero far saltare tutto, forse.

A fronte di questo sorge spontaneo domandarsi: Francisco Conceiçao andrà via dalla Juventus alla fine di questa stagione? Domanda alla quale direttamente risposto questa mattina La Gazzetta dello Sport con un secco “no”, visto che l’intenzione di tutte le parti in causa è quella di continuare insieme, e nonostante non ci sia un accordo scritto che formalizzi il tutto, Vecchia Signora e Porto si sarebbero anche già accordati stringendosi la mano in estate da gentiluomini.

Riscatto Conceicao: cifra e dettagli dell’affare con il Porto

La Juventus vuole premiare Conceicao riscattandolo dal Porto. Ci sono tutte le condizioni affinché questa cosa possa succedere la prossima estate, anche perché nonostante non ci sia nulla di scritto, le parti si sarebbero già accordate stringendosi la mano in estate, come anticipato.

Stando a quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, considerato il fatto che i 30 milioni della clausola rescissoria erano troppi da versate tutti in una tranche, Juventus e Porto si sono accordati sulla base di un prestito oneroso a 7 milioni di euro con riscatto fissato a 3, per un totale di 10 che non può fare altro che far sorridere la Vecchia Signora, visto che a fine stagione, se dovesse continuare così, il valore di Conceiçao potrebbe moltiplicarsi. Staremo a vedere.