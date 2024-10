Juventus, niente Skriniar: piano B a gennaio, soffiato all’Inter

La Juventus ha intenzione di migliorarsi soprattutto dopo il brutto infortunio di Bremer che lo terrà fuori per tutta la stagione, ora si punta su un nuovo calciatore per il mercato di gennaio.

Possibile colpo di scena in casa Juve perché la società ha deciso di investire già nella prossima sessione invernale di calciomercato per approfittare di gennaio per andare a chiudere un colpo importante in difesa dopo quello che è stato il grave infortunio del centrale brasiliano che starà fuori l’intera stagione.

Adesso è il momento di agire e per questo motivo che il responsabile del mercato bianconero il signor Cristiano Giuntoli sta già lavorando da settimane su quello che può essere il grande colpo che può cambiare il futuro della squadra, andando a migliorarsi per competere sempre di più in Italia e in Europa.

Adesso la società sta cercando di anticiparsi per non farsi trovare impreparata o arrivare in ritardo su quello che può essere il prossimo colpo doveroso da piazzare nella sessione di calciomercato di gennaio. La volontà della società è quella di cercare di ottenere un nuovo profilo da inserire subito nella rosa della Juve e che possa essere già decisivo.

Calciomercato Juve, in arrivo il nuovo colpo in difesa

Attenzione a quelli che possono essere i prossimi colpi della Juventus e in particolare nel ruolo di difesa, dove la società sta lavorando per cercare di bloccare già con largo anticipo in queste settimane l’obiettivo che può arrivare da un momento all’altro.

La volontà della Juventus è quella di migliorarsi e anche di disturbare l’Inter sul mercato, andando a puntare su alcuni giocatori che possono fare comodo a Thiago Motta e che potrebbero approdare in nerazzurro. Tra questi ci sarebbe proprio il centrale sloveno Jaka Bijol.

Troppo alti i costi per arrivare a Skriniar anche in prestito e per questo motivo che la Juve secondo La Gazzetta dello Sport può virare su un nuovo nome. Da tempo quello di Bijol è nella lista dell’Inter, ma ora i bianconeri possono avere la meglio.

Serviranno almeno 20 milioni di euro per convincere l’Udinese a lasciar partire nella sessione invernale di gennaio a stagione in corso il proprio centrale di riferimento Jaka Bijol. Come riferisce Gazzetta, infatti, ora la Juve sembra voler anticipare l’Inter e il forte difensore è un profilo che piace a Thiago Motta.