Esonero in Serie A: il presidente ha deciso, è già pronto il sostituto

Una sconfitta di misura che può pesare sul futuro in panchina dell’allenatore dell’Hellas Verona Paolo Zanetti.

Sono ore di riflessioni da parte della proprietà che dovrà decidere anche il nome dell’eventuale successore. In città già circolano le prime ipotesi, con i nomi di Tudor e Ballardini che possono accettare la destinazione gialloblù.

Il nome di Igor Tudor è quello che stuzzica, più di tutti, i tifosi del Verona che sognano di rivedere in panchina l’allenatore croato che già in passato ha fatto grandi cose alla guida della squadra gialloblù.

La trattativa non è facile, ecco perché patron Setti valuta anche altre alternative come Davide Ballardini che è un altro tecnico attenzionato dal club per sostituire Paolo Zanetti che in queste ore è finito in discussione a seguito dell’ennesima sconfitta contro il Lecce.