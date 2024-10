Esonero immediato in Italia, il sostituto arriva subito

Altro esonero in Italia dopo un inizio di stagione difficile e adesso la società ha in mente già il sostituto che arriverà pure nelle prossime ore dopo un altro brutto risultato.

Esonero immediato in Italia, la scelta del sostituto

Dopo il turno infrasettimanale e dopo le pesanti sconfitte contro Sassuolo e Cesena che ora Rolando Maran rischia l’esonero a Brescia con il sostituto scelto che può essere uno che ha già allenato e fatto vedere di avere esperienza per importanti obiettivi in Serie B.

Come riportato da Il Giorno sono in corso delle riflessioni sulla posizione dell’allenatore attuale e per questo il Brescia pensa all’esonero di Maran e può chiamare Roberto Venturato al suo posto. Si deciderà tutto nelle prossime ore perché c’è un turno infrasettimanale da giocare e con un altro passo falso allora sarà addio.

II Brescia affronterà lo Spezia e con un’altra sconfitta o un pareggio insoddisfacente nella prestazione allora sarà esonerato Maran e ad oggi pare proprio che il nome del sostituto scelto sia Roberto Venturato, senza panchina dopo le ultime esperienze e in attesa di una nuova chiamata dalla Serie B.