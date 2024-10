Via dal Milan a gennaio: il sostituto arriva dal Manchester United

Parlare di calciomercato potrebbe essere prematuro, ma il Milan si starebbe già iniziando a muovere su entrambi i fronti.

Stando alle ultime notizie, infatti, in quel di gennaio il Diavolo potrebbe mettere a segno una cessione piuttosto onerosa, operazione che gli permetterebbe poi di reinvestire quei soldi o nello stesso reparto o in altri dove Paulo Fonseca ritiene essere necessario mettere mano. A fronte di questo, trapela una voce secondo la quale il Milan potrebbe andare forte nel prossimo calciomercato su un esubero del Manchester United, giocatore che avrebbe bisogno di ritrovare quella serenità e fiducia che in questi anni in Inghilterra gli è un po’ mancata.

Colpo Milan dal Manchester United: decisiva la cessione

Nel prossimo calciomercato invernale il Milan potrebbe mettere a segno una cessione piuttosto onerosa, che gli permetterebbe di muoversi in maniera piuttosto agiata in quel di gennaio. Considerata la valenza che il giocatore ha nelle gerarchie di Paulo Fonseca, la dirigenza rossonera potrebbe non fare troppe storie nel cederlo, anche se non è da escludere che da qui alla prossima finestra di trasferimenti potrebbero cambiare tante cose.

Nel frattempo, comunque, per evitare di farsi trovare impreparato, il Milan si sarebbe subito messo alla ricerca di un sostituto, individuando nel calciatore del Manchester United il profilo ideale sul quale andare (eventualmente) a puntare. È come se si fosse tornati ai tempi del Condor Galliani, quando ad un’uscita corrispondeva un’entrata, sennò la formazione rossonera si poteva definire essere già competitiva così.

Dunque, stando a quanto riportato dai colleghi di CaughtOffSide, in vista del prossimo calciomercato invernale il Milan avrebbe messo gli occhi su Antony, esterno brasiliano ex Ajax che in quel di Manchester starebbe riscontrando non poche difficoltà. Stando a quanto anticipato, però, il classe 2000 vestirebbe rossonero solo nel momento in cui dovesse uscire Samuel Chukwueze, particolarmente richiesto proprio in Premier League.

Ad un’entrata corrisponde un’uscita: lo vogliono in Premier League

L’entrata di Antony è strettamente legata all’uscita di Samuel Chukwueze, che dopo un inizio di stagione complicato sembrerebbe essere finalmente entrato in condizione. Fino a qualche settimana fa il nigeriano sembrava essere con un piede fuori da Milanello, adesso un po’ di meno, ma questo non ha di certo placato gli interessi dalla Premier League.

Secondo i colleghi di CaughtOffSide, Chukwueze sarebbe finito nel mirino di Wolves, Aston Villa, West Ham ed anche Fulham, che in quel di gennaio potrebbero sedersi al tavolo delle trattative con il Milan per discuterne l’acquisto. Come anticipato, da qui a gennaio potrebbero succedere tante cose, con il nigeriano che potrebbe anche meritarsi la conferma, ma nel frattempo starebbe comunque nascendo questo scenario piuttosto interessante.