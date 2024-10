Totti torna in Serie A: niente Roma, svelata la destinazione

Ritorno al passato per Francesco Totti. A 48 anni, infatti, è pronto ad accettare un’altra grande sfida. Ecco tutti i dettagli riguardo il possibile approdo in Serie A, svelata la destinazione.

Da Miami Totti rilancia: “Non scherzo, ho bisogno di due mesi per rimettermi in forma e giocare in Serie A. Mi vogliono due squadre”. Impegnato al World padel tour, l’ex Capitano della Roma è tornato a parlare del suo futuro.

Cerca, infatti, una collocazione del calcio e a sorpresa potrebbe decidere di rimettere gli scarpini per tornare a giocare in Serie A. Le offerte non mancano: svelato il nome di un club che è pronto a mettere sotto contratto Francesco Totti.

Protagonista delle voci di gossip, per Francesco Totti questo è un momento particolare della sua vita. Alla soglia dei 50 anni, infatti, è pronto a fare una pazzia.

Secondo le ultime indiscrezioni, l’ex Roma ha intenzione di tornare a giocare in Serie A. Un sogno nel cassetto che può essere realizzato grazie ad un club che è pronto a dare una possibilità all’ex Capitano della Roma che da Miami ha nuovamente ribadito il suo desiderio.

Quale squadra vuole prendere Francesco Totti?

A sette anni di distanza dall’addio al calcio, Totti ci ripensa. Dopo aver scritto pagine importanti della storia recente della Roma e della Nazionale italiana, con il quale ha vinto anche un Mondiale nel 2006, Er Pupone sta lavorando per tornare ad essere protagonista in Serie A.

Non né le vesti di allenatore o dirigente ma bensì da calciatore. L’età non spaventa Totti che è sicuro di poter dire la sua nel campionato italiano, anche a 48 anni. Ha bisogno di due mesi per rimettersi a posto fisicamente.

Due squadre sono pronte ad ingaggiare Totti da calciatore. Una di queste, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, è il Como che è pronto a fare questa operazione di marketing.

Totti al Como? Ultimissime notizie

Il Como è interessato a Totti. La società, infatti, può realizzare questa operazione di marketing e sfruttare l’immagine dell’ex capitano della Roma che potrebbe tornare a vestire la maglia di un club italiano e magari esordire di nuovo in Serie A, sette anni dopo l’ultima volta ovvero in quel famoso Roma Genoa del 2017.