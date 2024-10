Sconfitta decisiva, scelta fatta sull’esonero: il sostituto

Il deludente inizio di stagione della squadra potrebbe presto portare la società a prendere una decisione piuttosto importante.

Stando alle ultime notizie, l’allenatore sembrerebbe avere le ore contate in panchina, anche perché la sconfitta nell’ultimo weekend di campionato non sarebbe decisamente andata a genio alla dirigenza. Per questo le prossime potrebbero essere le sue ultime ore alla guida della squadra, come confermato anche dalle notizie trapelate proprio in giornata dal quartier generale del club.

Non solo, stando a queste la società avrebbe anche individuato il profilo con il quale andare a sostituire l’attuale allenatore, a conferma del fatto che questo ribaltone avverrà.

Scelta fatta sull’esonero: decisiva l’ultima sconfitta

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti in tutti in campionati mondiali ed europei, soprattutto in Italia, dove nelle prossime ore potrebbe saltare l’ennesima panchina di questo inizio stagione.

I continui risultati deludenti della squadra hanno infatti portato la società a valutare seriamente la posizione del tecnico, che ora rischia l’esonero se le cose non dovessero cambiare a stretto giro. Al momento non sembrerebbe essere stata presa (ancora) una decisione definitiva, ma l’impressione è che oramai si viaggi spediti verso la separazione fra le parti, anche perché la sconfitta nell’ultimo weekend di campionato ha innervosito e non poco ambiente e dirigenza, che si ritrova a dover fare i conti con una piazza scontenta ed una posizione di classifica che non rispecchia assolutamente il vero valore di una squadra che dovrebbe trovarsi in ben altre posizioni.

A fronte di questo, stando a quanto riportato dai colleghi di Parlandodisport.it, la panchina a Modena di Pierpaolo Bisoli starebbe iniziando a scricchiolare. 17esimo posto in classifica, piena zona playout, gioco poco esaltante e sconfitta nel derby contro il Sassuolo. Queste potrebbero essere solo alcune delle motivazioni che potrebbero portare i canarini ad esonerare l’allenatore, anche se la principale sarebbe quella di cercare di dare una scossa ad una stagione che rischia di essere fallimentare già al 28 di ottobre.

Esonero deciso: già scelto il nuovo allenatore

Fabio Bisoli potrebbe non essere più l’allenatore del Modena a partire dalla prossima settimana. Occhio però, perché la dirigenza gialloblù potrebbe decidere di esonerare l’italiano già nel corso di questa, come confermato anche dal fatto che ci sarebbero già stati dei sondaggi (concreti) con l’eventuale sostituto.

Secondo Parlandodisport.it, infatti, per sostituire Bisoli il Modena starebbe pensando a Giovanni Stroppa, allenatore che conosce molto bene la categoria e che potrebbe portare all’interno di ambiente e gruppo squadra quell’esperienza e voglia di rivalsa che forse in questo inizio di stagione è decisamente mancata. Staremo a vedere.