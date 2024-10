Sconfitta decisiva, esonero in Serie A: chiamano Tudor

Altro esonero in Serie A con una società costretta a cambiare allenatore dopo i risultati negativi che si sono susseguiti in queste prime giornate di campionato.

Arrivano nuove notizie in merito a quello che può essere il cambio in panchina per un club italiano perché si è arrivato al punto di non ritorno e non ci saranno ulteriori occasioni dopo questa. Un passo falso che costa l’esonero all’allenatore con il sostituto pronto a prendere il suo posto e tra i tanti nomi di allenatori disponibili esce fuori quello di Igor Tudor.

Adesso c’è grande attesa per capire quella che sarà la scelta del nuovo allenatore che può tornare di nuovo in Serie A e sfruttare l’occasione per rimettersi in mostra andando a strappare una grande occasione per il proseguo della sua carriera.

Attenzione al colpo di scena che può arrivare proprio nelle prossime ore visto che già prima del weekend ci sarà un esonero in Serie A con il nuovo allenatore che arriverà per cercare di dare una scossa immediata al progetto che si spera possa prendere una direzione diversa dopo i risultati delle ultime settimane.

Esonero in Serie A, chiamano Tudor

Ci sono delle spiacevoli notizie che arrivano per il mondo degli allenatori perché in Serie A c’è qualcun altro pronto a pagare per dei risultati che non hanno fatto per nulla felici la società. Adesso è in arrivo un altro esonero per l’allenatore dopo il ko.

Secondo le ultime notizie di mercato che riguardano gli allenatori c’è una decisione ormai presa per quanto riguarda alcuni club che sono in lotta per le zone basse di classifica e che si trovano in grande difficoltà. Tra questi ci sarebbero Gotti e Zanetti a rischio esonero e c’è Lecce-Verona che dirà tanto sul loro futuro.

In caso di sconfitta di uno dei due in Lecce Verona ci sarà l’esonero di Gotti o Zanetti e con la società pronta a chiudere per l’arrivo del sostituto. Sono tanti i nomi che circolano tra cui anche quello di Igor Tudor che può essere stato contattato da entrambe le società.

Diversi allenatori disponibili e senza contratto e anche Tudor è uno di questi. Dopo l’esperienza di pochi mesi alla Lazio nessuna panchina big sembra pensare a lui e per questo potrebbe tornare in Serie A con una medio-piccola per rimettersi in gioco e dimostrare di essere uno di quegli allenatori che meritano qualche occasione in più.