Roma, esonero Juric: la scelta sul sostituto, non è De Rossi

Sono ore decisive per Ivan Juric che può essere esonerato da un momento all’altro. Arrivano nuove indiscrezioni riguardo la decisione della società, che dovrà prendere un nuovo allenatore per la Roma.

La sconfitta di Firenze cosa caro al tecnico croato, che non ha trovato il feeling con lo spogliatoio. Ecco le ultimissime sul futuro di Ivan Juric, che è finito nel mirino dell’ambiente giallorosso.

Mai amato dai tifosi, che l’hanno contestato sin dall’inizio della sua avventura nella Capitale, adesso l’ex Torino rischia seriamente l’esonero. C’è già un indizio riguardo il possibile successore, che potrebbe prendere in mano la situazione.

Esonero per Ivan Juric alla Roma?

Sta per saltare, dunque, la panchina di Ivan Juric alla Roma. Nelle prossime ore arriverà la decisione ufficiale da parte della società. Intanto, spuntano i nomi dei possibili successori.

Nuovo allenatore Roma: non solo De Rossi, si valutano altre candidature

Queste le parole del capitano della Roma Lorenzo Pellegrini, dopo la brutta sconfitta di ieri contro la Fiorentina.

“Sono inaccettabili certe prestazioni, io per primo devo migliorare: l’ho detto nello spogliatoio. Adesso dobbiamo trovare la forza di andare avanti, bisogna lavorare e guardarsi negli occhi per uscire fuori da questa situazione”.

“Juric? La squadra ha sempre dato tutto. Ovviamente, come in tutte le cose, serve del tempo. Quando si inizia con un allenatore e poi dopo quattro partite ne arriva un altro, non è un beneficio per la squadra. Ogni tecnico ha la propria visione con filosofie differenti”.

Una conferma, dunque, sul malumore dello spogliatoio che evidentemente non ha mai accettato l’addio di Daniele De Rossi. Adesso, cosa deciderà di fare la società? Per Juric sono ore decisive, con la partita di Torino alle porte.

Attesa, dunque, una svolta imminente da parte della società che se vorrà esonerare Juric dovrà farlo a stretto giro.

A questo punto, chi può arrivare sulla panchina della Roma?

Nuovo allenatore Roma: ritorno a sorpresa di Claudio Ranieri?

La scelta più logica della società è quella di richiamare sulla panchina della Roma Daniele De Rossi, ancora sotto contratto con il club fino a giugno 2027. Ma in queste ore è forte la tentazione di portare a Trigoria un terzo allenatore.

Nessun problema per i Friedkin, che hanno la disponibilità economica per avere sotto contratto un altro tecnico dopo De Rossi e Juric. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, da ieri è iniziata a circolare una voce clamorosa con i dirgenti pronti a riportare alla Roma Claudio Ranieri che è ben visto dall’ambiente giallorosso. Una figura carismatica che metterebbe d’accordo tutti anche nello spogliatoio, attualmente in subbuglio dopo il brutto ko di Firenze. Si attende, adesso, la scelta finale da parte dei Friedkin che dagli Stati Uniti dovranno prendere una decisione sul futuro di Ivan Juric.