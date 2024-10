Ribaltone in Serie A: cambiano proprietà, arriva la Red Bull

La Red Bull sbarca in Italia e acquista un club di Serie A. Ecco le ultimissime riguardo questa trattativa a sorpresa, che potrebbe portare alla svolta per quanto riguarda la squadra italiana.

Cambi al vertice per una squadra di Serie A. Trattativa in corso, infatti, per la cessione del club che può finire nelle mani della Red Bull che da anni gestisce numerose società in giro per il mondo, fra cui il Lipsia e il Salisburgo che sono le più note.

Dopo vari interessi, anche per il Monza ed altre squadre, alla fine il gruppo austriaco è pronto a puntare su un’altra storica squadra del calcio italiano: ecco tutti i dettagli.

Da tempo si alimentano le voci relative al possibile arrivo in Italia della Red Bull, che nel corso di questi anni ha valutato la possibilità di poter investire in un club italiano.

Dopo varie voci, ecco che arriva un’altra indiscrezione relativa alla cessione del club di Serie A che può finire nelle mani della grande super potenza austriaca.

Affare da sogno, soprattutto per i tifosi, che da anni chiedono una svolta all’attuale proprietà che finalmente può cedere la squadra ad un gruppo importante che ha delle possibilità economiche notevoli per far crescere la squadra.

Quale squadra vuole acquista la Red Bull?

E’ l’edizione odierna de La Stampa a rilanciare la notizia riguardo l’arrivo in Serie A della multinazionale Red Bull. Il gruppo, infatti, sta pensando di investire in Italia ed acquistare un club del campionato.

Non si tratta del Monza, in passato accostato al gruppo che è già proprietario in Europa di squadre come Lipsia e Salisburgo.

Secondo le ultime indiscrezioni, pare che gli austriaci siano in contatto con Urbano Cairo che è pronto a cedere alla Red Bull il Torino. Una vera e propria svolta per tutta la città ed anche la tifoseria, che in questa stagione ha aspramente contestato il proprietario di RCS.

Anche le ultime polemiche, evidentemente, hanno convinto Cairo ad avviare delle interlocuzioni per quanto riguarda la vendita del Torino che fa gola a tanti.

Cessione Torino a Red Bull? Cosa c’è di vero

Una voce, quello dell’interesse di Red Bull per il Torino, che trova conferma anche nei fatti con il colosso austriaco che è diventato partner del Torino. La nota bevanda, infatti, può essere il nuovo main sponsor dei granata.

Urbano Cairo ha avuto modo di incontrare gli emissari della Red Bull per parlare di questa partnership che potrebbe portare a qualcosa di più concreto come anche la cessione del Torino al gruppo austriaco.