Ribaltone in panchina, esonero UFFICIALE: Allegri il sostituto

Dopo l’ennesimo risultato deludente di questo inizio di stagione, la dirigenza ha preso proprio in queste ore una decisione importantissima.

Stando alle ultime notizie, infatti, dopo tanti mugugni l’esonero dell’allenatore è (finalmente) arrivato. I tifosi non aspettavano altro, considerato anche il fatto che oramai la loro pazienza nei confronti del tecnico era praticamente finita. Questa scelta potrebbe dare una scossa importante alla stagione della squadra, che ancora una volta è partita con il piede sbagliato venendo praticamente tagliata subito fuori dalla corsa al titolo, obiettivo che a detta di molti in estate poteva essere concreto, considerato anche l’ennesimo, importante, calciomercato fatto.

Esonero UFFICIALE: è arrivato anche il comunicato

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti in tutti i campionati europei e mondiali, come confermato dal fatto che proprio nelle scorse ore è saltata l’ennesima panchina di questo inizio di stagione.

La notizia era nell’area già da diverse ore, ma nella mattinata di oggi il club ha deciso di rompere gli indugi pubblicando sui propri canali ufficiali una nota che ha sancito l’esonero del tecnico. La dirigenza non poteva fare finta, ancora una volta, dei deludenti risultati della squadra in questo inizio di stagione, con la sconfitta di ieri che a questo punto potremmo dire essere risultata fatale ai fini di questa decisione, che si spera possa dare lo sprint definitivo a giocatori ed ambiente, già stremato e deluso al 28 di ottobre,

Dunque, stando a quanto si può leggere dal comunicato ufficiale pubblicato nelle scorse ore sui propri canali social (e non), Erik ten Hag è stato esonerato dal Manchester United, decisione che parte dell’ambiente dei Red Devils avrebbe però preso molto tempo fa. Meglio tardi che mai si suol dire in questi casi, con l’olandese che lascerà al successore una squadra al totale sbando, 14esimo in Premier League ed addirittura 21esimo in Europa League, posizioni che nulla hanno a che vedere con l’ambizione e la storia di questo club.

Scelta fatta sull’esonero, Allegri il sostituto

Il Manchester United ha (finalmente) deciso di esonerare Erik ten Hag. La sconfitta di ieri contro il West Ham è a questo punto risultata essere decisiva per l’olandese, il quale non ha trovato un nuovo appiglio al quale aggrapparsi per salvare la sua posizione sulla panchina dei Red Devils.

A fronte di questo sorge spontaneo domandarsi: chi sarà il nuovo allenatore del Manchester United? Al momento ancora nessun nome sarebbe uscito fuori, ma l’impressione è che la dirigenza inglese possa puntare su uno tra Massimiliano Allegri e Zinedine Zidane, anche perché serve riportare un po’ di ordine e disciplina dalle parti di Old Trafford. Allo stesso tempo, però, si parla anche di Ruud Van Nistelrooy, che potrebbe mantenere la carica ad interim fino alla fine della stagione, con la possibilità di conquistare addirittura la conferma. Staremo a vedere.