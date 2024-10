Razzismo in campo, è successo in Fiorentina-Roma: maxi-squalifica

Una brutta vicenda quella che viene raccontata da Firenze, con il quotidiano che ha spiegato quanto accaduto in campo durante Fiorentina-Roma.

A Firenze, all’Artemio Franchi, col racconto in campo della situazione vissuta durante un battibecco di campo. Una situazione che è sfociata in qualcosa di più, da capire come si esprimerà il Giudice Sportivo in merito a tale vicenda che, in situazioni analoghe, può predisporre la sanzione con maxi-squalifica.

Sono stati rivali in campo e non se le sono mandate a dire, in un preciso momento della partita quando, in Fiorentina-Roma, si sono letteralmente scaldati gli animi.

Fiorentina-Roma: si accendono gli animi, è successo in campo

Il Corriere dello Sport ha raccontato cosa è successo in Fiorentina-Roma, nel corso della partita e che ha visto la clamorosa debacle dei giallorossi, che sono usciti contestatissimi all’Artemio Franchi, dal settore ospiti.

Ma a far luce su una vicenda è appunto il quotidiano, con la stessa fonte che ha riportato le parole del calciatore in campo e che potrebbero portare alla maxi-squalifica.

“Difficile da giustificare”, spiegano sul quotidiano, per quanto successo in Fiorentina-Roma. Gli animi si sono accesi fin troppo e quelle parole, ai danni del calciatore della Roma, potrebbero vedere condanna con sanzione, qualora dovessero essere interpretate come offese di natura territoriale, ai danni appunto del capitano della Roma, che si era inferocito per un fallo non fischiato in area di rigore.

Razzismo in campo, brutta frase al calciatore della Roma

Al di là del risultato larghissimo, la Roma ha avuto da recriminare più di qualcosa per alcuni presunti errori arbitrali, in Fiorentina-Roma. Oltre al rigore concesso e non tolto dal VAR, sul fallo di Celik in Fiorenitina-Roma, c’è stato un altro episodio che ha fatto infuriare il capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini. Si è letteralmente tirato la maglia davanti all’arbitro, per indicare cosa era accaduto, parlando direttamente all’arbitro Sozza.

Sugli sviluppi di un calcio di punizione, infatti, è crollato in area di rigore, recriminando poi ai danni del direttore di gara, con accese proteste he hanno poi visto la risposta di Dodo. Il calciatore della Fiorentina gli avrebbe urlato “Romano di me**a, stai zitto!” Parole brutte, se si considera quella che è la questione territoriale, sulla quale la Lega Serie A fa battaglia, con il razzismo che può essere subìto in diverse sfumature e non solo per quanto riguarda il colore della pelle.

Cosa rischia il calciatore dopo Fiorentina-Roma?

Qualora dovesse essere stato messo a referto e presentato davanti al Giudice Sportivo, nella sentenza che ci sarà in Serie A, occhio alla possibile maxi-squalifica, qualora dovessero le offese, essere interpretate a sfondo razzista. Dodo della Fiorentina rischierebbe, a quel punto, almeno tre giornate di stop.