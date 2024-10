Milan: un altro problema per Fonseca, svelati i motivi

Arrivano importanti novità relative al futuro del Milan, che a gennaio interverrà per ritoccare la rosa a disposizione di Paulo Fonseca. Il club, intanto, dovrà far fronte a questo nuovo problema, ecco tutti i dettagli

Ci sono delle novità sul Milan, che si appresta ad affrontare il Napoli nel prossimo turno di campionato. La sfida di San Siro sarà fondamentale per i rossoneri che sono a caccia di punti per smuovere la classifica.

Ecco in che condizioni arrivano i rossoneri a questo importante appuntamento di Serie A. Per Fonseca, infatti, c’è un altro problema di formazione: ecco quale.

Intanto, i tifosi si aspettano delle risposte da parte della squadra che è reduce dal turno di riposo dopo la decisione di rinviare la partita Bologna-Milan.

Adesso c’è il Napoli sul cammino dei rossoneri con i dubbi di formazione che Fonseca si porta dietro. In particolare c’è da sciogliere il nodo legato a Leao, che è stato in panchina per tutta la partita contro l’Udinese ed è uscito a metà gara contro il Club Brugge in Champions League.

Domani Leao partirà titolare contro il Napoli o sarà sostituito da Okafor?

Intanto, ecco le ultimissime riguardo le assenze importanti in attacco come quella di Tammy Abraham.

Ci sarà una nuova chance per Camarda?

Problemi di formazione per il Milan contro il Napoli: confermate le assenze per squalifica di Reijnders e Theo Hernandez. In attacco, inoltre, mancheranno oltre ad Abraham anche Luka Jovic, che tenterà un recupero in extremis almeno per la panchina.

E per gennaio si alimentano le voci di calciomercato Milan.

Oltre a trovare un sostituto di Bennacer a centrocampo, la società dovrà decidere se prendere o meno un altro calciatore in avanti, considerando anche la situazione di Luka Jovic che non fa più parte del progetto Milan.

Ecco le ultimissime riguardo la decisione del club in merito all’ingaggio di un altro attaccante.

Milan: fiducia in Camarda

Sotto contratto fino al 2027, il classe 2008 è considerato un enfant prodige del settore giovanile rossonero. C’è grande fiducia in Camarda, che ha conquistato tutti nel Milan.

Nonostante l’età, infatti, la dirigenza è pronta a scommettere sull’attaccante che ha trovato spazio in Champions League nella sfida contro il Club Brugge. Non sono previsti ritocchi in vista di gennaio, visto che il Milan in caso di necessità in attacco farà affidamento su Camarda che a 16 anni è già pronto per fare la differenza in Prima Squadra ed essere un protagonista inatteso.