Leao in Premier a gennaio: il sostituto è un colpo da novanta

Rafa Leao in Premier League, ad alte cifre, per risolvere quello che al Milan è un “caso”. Anche se a Fonseca piace non definirlo tale.

Non è un caso per Fonseca, lo ha ribadito in conferenza stampa, ma la verità è che il portoghese potrebbe finire sul mercato, proprio al fine di sistemare quella che è una situazione complessa, che si è vissuta nel corso di questa prima parte di stagione, tra panchine e “polemiche” che hanno visto strascichi infatti, fino a questa conferenza.

Dall’estero svelano che l’interesse su Leao in Premier League si è acceso e consegue a quel che è la soluzione che poi cerca il Milan, in un colpo da novanta nel sostituto che riguarda proprio il ruolo da esterno.

Calciomercato Milan: Leao verso l’addio a gennaio

A riportare le ultime notizie di calciomercato in casa Milan sono i media britannici di Caughtoffside. Spiegano, i britannici, che il Milan va a caccia di un altro esterno, con alcuni dei suoi titolari, che sono finiti nel mirino di diversi club.

Non solo Leao, anche la situazione precaria sulla titolarità di Chukwueze – che non trova tantissimo spazio da inamovibile, proprio a causa dell’ingombrante presenza di Leao e Pulisic -, sarebbe finito nel mirino delle big d’Europa.

E il Milan, dovendo far fronte ai diversi addii, potrebbe prendere il sostituto di Leao dal Manchester United. Secondo la stessa fonte, il nome che sta studiando Moncada, con Ibrahimovic, è quello di Antony dal Manchester United.

Leao in Premier League: possibile già a gennaio

Possibile già a gennaio l’addio di Rafa Leao con conseguente arrivo in Premier League, per il calciatore portoghese. Il talento del Milan piace a diversi club inglesi che, approfittando della situazione che riguarda la voglia del Milan di mettere le mani su Antony, potrebbero andare a prelevarlo già a gennaio, senza attendere il finale di stagione.

Stando ai rumors, Leao piace sia al Manchester City che al Manchester United, in un derby di mercato vero e proprio. Ma è verso i Red Devils, con destinazione ad Old Trafford, che potrebbe vedersi Leao. Stessa destinazione, in Premier League, tra le idee anche del Liverpool che, perdendo Salah, andrebbe a formare un tridente tutto nuovo al Liverpool con Chiesa e Leao sulle fasce e Nunez al centro.

Le cifre della cessione su Leao

La possibile cessione su Leao, non vedrà più i tre numeri, tra le ipotesi. Secondo quanto svelato sempre dalla Gran Bretagna, non si andrà oltre i 70-80 milioni, nella proposta che faranno dall’Inghilterra. Il Milan, conscio del fatto che Leao non sta rendendo quanto prima, potrebbe accettare tali proposte. Da capire cosa succederà e se il tutto si confermerà già a gennaio.