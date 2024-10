Inter, Inzaghi trova il colpevole: decisione immediata

Non è assolutamente la stessa Inter che lo scorso anno ha dominato il campionato di Serie A e si può già vedere subito da quella che è la fase difensiva di quest’anno.

Perché il tecnico dei nerazzurri ora deve fare i conti con quella che è la situazione attuale difficile che vede l’Inter come 12esima miglior difesa del campionato italiano con ben 12 gol subiti in 9 giornate. Un dato che preoccupa e anche molto l’allenatore Simone Inzaghi che si è sfogato dopo la partita pareggiata 4-4 contro la Juventus.

Un pareggio che penalizza e non poco il club nerazzurro per la corsa allo scudetto. Perché è arrivato una brutta battuta d’arresto per l’Inter che ha perso punti dopo che si trovava in vantaggio per 4-2 nel secondo tempo e si è fatto rimontare nei minuti finali con un clamoroso 4-4 che ha complicato ancora di più la corsa scudetto. Lo sa bene Inzaghi e per questo ora dovrà lavorare ancora di più con i suoi ragazzi.

Inter, Inzaghi trova il colpevole

A fine partita arrivano le dure parole di Simone Inzaghi contro i suoi giocatori dell’Inter. Perché il tecnico dei nerazzurri non ha preso per niente bene quello che ha visto nella partita contro la Juventus terminata 4-4 che ha fatto perdere altri 2 punti al club nerazzurro dalla vetta della classifica.

Adesso ci sono importanti notizie che arrivano e che riguardano quello che può essere il piano di Simone Inzaghi che ha capito il vero problema dell’Inter di queste prime giornate di campionato dove la sua squadra ha subito tanto.

Ma da quando Inzaghi è l’allenatore dell’Inter la sua squadra ha iniziato così subendo ben 13 gol in 9 partite di campionato. Un problema pesante e sconcertante sicuramente per la fase difensiva dell’intera squadra.

E’ stato lo stesso Simone Inzaghi a incolpare tutto l’atteggiamento dei suoi ragazzi e non solo il reparto difensivo. E’ un problema di squadra e di sacrificio di tutti, ma ancor di più ha usato una parola l’allenatore dell’Inter per far capire in concetto ‘determinazione’.

E’ per questa determinazione che è venuta meno rispetto lo scorso anno che oggi l’Inter con la stessa squadra non vanta nemmeno tra le migliori difese del campionato, ma si ritrova nella seconda metà di classifica con ben 13 gol subiti nelle prime 9 partite di stagione in Serie A.

Vedremo se già dalle prossime partite ci saranno dei miglioramenti da parte dell’Inter di Inzaghi che lavora già tanto in sala video per aggiustare questi errori.