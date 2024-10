Incontro programmato: Mancini torna subito in Serie A

Reduce dalla risoluzione con l’Arabia Saudita, Roberto Mancini sembrerebbe essere ad un passo dal tornare ad allenare in Italia.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’ex CT avrebbe in programma nei prossimi giorni un importante incontro con la società di Serie A, che starebbe valutando il da farsi dopo il complicato inizio di stagione della squadra. L’allenatore potrebbe dunque essere esonerato per lasciare spazio a Roberto Mancini, che dopo il fallimento in medio-oriente ha voglia di rimettersi subito in gioco per zittire tutte quelle voci che sono circolate in queste settimane sul suo conto.

Ovviamente c’è prima bisogno che l’esonero venga ufficializzato, ma l’impressione è che possa trattarsi essere davvero di una mera questione di tempo, soprattutto dopo la brutta sconfitta di ieri in campionato della squadra.

Mancini torna subito in Serie A dopo l’esonero

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Roberto Mancini, libero da neanche una settimana dopo la rescissione con la Federazione saudita. Alla guida dell’Arabia Saudita l’ex CT della Nazionale italiana aveva forti ambizioni e programmi, ma le sue idee andavano in contrasto non solo con i piani alti, ma anche con tradizione ed ambiente, che alla fine hanno portato le parti a separarsi.

Adesso Roberto Mancini vuole subito tornare in pista, non ha tempo da perdere, anche perché ci sono una serie di voci sul suo conto da smentire. Per questo motivo l’italiano sarebbe alla ricerca di una nuova e stimolante avventura in carriera, che potrebbe presto vederlo tornare ad allenare in Serie A, campionato che ha già vinto ai tempi dell’Inter. Prima che questo scenario di realizzi, però, c’è bisogno di un ribaltone piuttosto clamoroso su una delle panchine più prestigiose d’Italia, che considerati i risultati dell’ultimo weekend potrebbe anche avvenire a breve.

Stando a quanto riportato dai colleghi di TMW, da New York i Friedkin starebbero valutando cosa fare con Ivan Juric, che dal suo arrivo invece che migliorare ha addirittura peggiorato i risultati della Roma. Per questo motivo il croato potrebbe essere esonerato, con Roberto Mancini che rappresenterebbe essere quella soluzione sulla quale andare eventualmente a puntare.

Mancini dopo l’esonero o un grande ritorno in panchina?

Roberto Mancini potrebbe essere l’uomo che fa al caso della Roma, oramai allo sbando più totale. Il 5 a 1 di ieri di Firenze è stata l’ennesima dimostrazione che dalle parti di Trigoria non funziona più niente, e che serve un miracolo per salvare una stagione che sembrerebbe essere fallimentare già al 28 di ottobre.

Per questo motivo i Friedkin starebbero pensando di esonerare (di già) Juric per affidare la squadra all’ex CT dell’Italia, ma non è neanche da escludere il ritorno in panchina di Daniele De Rossi, che stando a quanto riportato questa mattina dai colleghi de Il Corriere dello Sport, al momento si trova a New York proprio come la proprietà giallorossa, coincidenza che forse tanto non lo è. Staremo a vedere.