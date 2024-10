Gli sceicchi hanno convinto Allegri: firma e torna subito in panchina

Massimiliano Allegri è già pronto a tornare in panchina per allenare una nuova squadra. Una scelta pronta ad essere annunciata con il tecnico che non allenerà in Serie A.

Perché dopo l’esonero dalla Juventus si è parlato tanto di quella che potrebbe essere la prossima avventura di Allegri, accostato a tantissime panchine in Italia e anche all’estero. Adesso però sembra essere arrivata una scelta molto importante perché non ha più intenzione di aspettare e vuole rimettersi subito a lavoro per il suo prossimo club.

Sta partendo un nuovo progetto e a stagione in corso per Allegri che ha tanta voglia di allenare e non ha nessuna intenzione di restare svincolato senza squadra ancora per un anno intero. Per questo motivo, oltre alla Serie A, anche all’estero avrebbe valutato una nuova occasione.

Ed ecco che arriva quell’offerta che può cambiare la carriera di Allegri che dopo anni difficili dove è stato continuamente bersagliato è ora pronto ad iniziare una nuova avventura. Il tecnico italiano sarebbe stato contattato da quelli che possono essere i suoi nuovi proprietari che lo vogliono subito.

Calciomercato: gli sceicchi hanno chiamato Allegri

Da capire nelle prossime ore se da un momento all’altro si può sbloccare questa opportunità. Perché proprio nelle ultime settimane si è parlato di quello che può essere una nuova occasione per Max Allegri con un’offerta dall’estero ed è pronta ad arrivare.

Secondo le ultime notizie di calciomercato adesso Allegri è pronto a tornare ad allenare perché un club si sarebbe fatto avanti dopo che è venuta fuori la notizia riguardo la sua voglia di essere di nuovo in panchina e valutare anche proposte all’estero.

Ora in Premier League può arrivare la grande occasione per lui perché ci sarebbe l’occasione Newcastle per Allegri visto che il club bianconero dello sceicco PIF in questo momento si ritrova al 12esimo posto con soli 12 punti dopo 9 giornate di campionato.

Un dato piuttosto negativo che sembra aver bloccato il processo di crescita degli anni passati. Per questo motivo ora il Newcastle può esonerare Howe e scegliere Allegri come nuovo allenatore per guidare la squadra fuori da questa situazione difficile con l’obiettivo di tornare in Europa.

Le prossime ore saranno decisamente cruciali per quello che può accadere in Premier dove più di una squadra ha deciso di ribaltare tutto con il cambio allenatore e il nome di Allegri è caldo anche per la pista Newcastle.