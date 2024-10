“Documentario su Totti” per il ritorno in Serie A: svelata la sua nuova squadra

Sembra esser tutto vero, con Totti che non scherzava nel suo annuncio sul ritorno in Serie A.

Si sarebbero davvero fatte avanti alcune squadre in Serie A, con la possibilità di rivedere Totti in campo nel massimo campionato italiano. Scriverebbe la storia, segnando un record che avrebbe dell’incredibile, la leggenda del calcio italiano che è intenzionato davvero a tornare a giocare.

E addirittura sarebbe stata svelata, come riportano anche da Fantacalcio, la squadra che andrebbe a prendere Totti nell’immediato, dandogli modo di allenarsi per tornare in forma e ritrovare il campo, a praticamente 48 anni. Mai nella storia un calciatore così “anziano” ha calcato i campi in Serie A, verrebbe infatti ufficialmente battuto e stracciato il precedente record, diventando assolutamente imbattibile o quasi, considerando l’età avanzata del Pupone.

Scelta di campo e di marketing: la destinazione di Totti

Una scelta di campo e soprattutto di marketing, quella che riguarda Totti. Come spiegato a SportMediaset, nell’apertura di Francesco Totti al calcio giocato, nella possibilità di rivederlo davvero in campo in una partita ufficiale di Serie A.

Un club italiano, arrivato ai vertici del calcio in Italia considerando la promozione in Serie A dello scorso anno, è molto attento a tutto ciò che riguarda il campo e fuori. Sta mostrando un grandissimo calcio infatti e, anche nelle vicende extra-campo, la ricca e visionaria proprietà del Como, potrebbe scegliere di dare a Totti ciò che cerca, ricavandone tanto.

Perché tutti gli occhi andrebbero sul club che, già di per sé ha le attenzioni internazionali per quanto di positivo ha costruito con Fabregas in panchina fino a questo momento, prenderebbe poi Francesco Totti: il Como chissà quanto incasserà dalle vendite dei biglietti, quanto sulle maglie vendute col nome di Totti e quanta attenzione avrà su di sé dalle Tv mondiali per trasmettere la partita d’esordio di Totti al Como.

Docuserie con Totti: l’ipotesi di SportMediaset

Il giornalista Sandro Sabatini ha preso voce negli studi di Mediaset parlando della situazione Totti: “Se c’è un progetto legato ad una docuserie che segue il ritorno di Totti, allora la cosa può avere senso. Altrimenti francamente è una situazione un po’ ridicola. A me dispiacerebbe. Il ricordo non lo rovina, non può rovinare nessuno il ricordo di Totti. Però perché? Sarebbe un allegato, un qualcosa di più che non ha tanto senso”.

L’ex giallorosso su Totti: “Faccio fatica…”

Fa fatica Ciccio Graziani, ne parla apertamente su Francesco Totti. Ecco cos’ha detto l’ex giallorosso: “Sono affezionato a lui, faccio tanta fatica quando si parla di Totti e devo commentare qualcosa. Se vuole giocare a calcio oggi, c’è il calcio camminato. Ma a 48 anni, nel calcio giocato e dopo che sei fermo per tanti anni, è poco pensabile una cosa del genere”.