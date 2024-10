Triplo infortunio prima Milan-Napoli: emergenza e tempi di recupero

Le notizie attorno a Milan-Napoli continuano a vedere le assenze, con i due club che devono fare i conti con la situazione assenti.

Perché c’è da sottolineare l’assenza di Reijnders e Theo Hernandez, che manda in emergenza Paulo Fonseca per quella che è la situazione dall’infermeria.

Da una parte però c’è l’assenza di Stanislav Lobotka, non da sottovalutare per Antonio Conte che nello slovacco ci vede probabilmente quello che è l’unico elemento proprio imprescindibile assieme ad Alessandro Buongiorno, anche se poi Gilmour ha ben figurato fino a questo momento. E allora, la nuova notizia che arriva da Sky Sport, cambia sicuramente quella che è la situazione nei giorni di vigilia di Milan-Napoli.

Altro infortunio prima di Milan-Napoli: l’annuncio da Sky

L’annuncio sull’infortunio prima di Milan-Napoli arriva direttamente da Sky Sport che spiega e svela cos’è successo nei giorni di vigilia della sfida di San Siro.

Al centro dei rumors quella legata ovviamente, come notizia, al rinvio di Bologna-Milan, che ha cambiato di riflesso le sorti di Milan-Napoli. Theo Hernandez avrebbe dovuto giocare, così come Reijnders, ma la squalifica slittata, non permetterà ai due di esserci. Ma ci sono addirittura tre infortuni in casa Milan, che mandano in totale emergenza Paulo Fonseca.

Non è una buona notizia né per lui, né per i fantallenatori. Una preoccupazione in meno per il Napoli, certo, col Milan che dovrà essere costretto ad alcune scelte a causa di quanto annunciato dall’emittente satellitare in merito al triplo infortunio a Casa Milan.

Tre infortuni prima di Milan-Napoli: rossoneri decimati

Decimati dalle assenze al Milan, è emergenza totale per Fonseca. Oltre ai soliti già noti tra Florenzi e i lungodegenti, sovraffollamento in infermeria a Casa Milan, oltre ai due squalificati che salteranno Milan-Napoli. Secondo quanto annunciato dalla stessa fonte, alla lista degli infortunati si confermano Abraham e Jovic, con il Milan che ha solo Morata a disposizione e Camarda che, in un big match come questo contro il Napoli, potrebbe avere la sua occasione d’oro. Ma attenzione perché, in difesa, c’è un altro problema. Il possibile capitano, in assenza di Theo, non sarà a disposizione. Anche Gabbia salterebbe il match, per infortunio. E i tempi di recupero per questi giocatori sono tutti da valutare.

Probabili formazioni Milan-Napoli: emergenza e scelte

Quelle che seguono, in totale emergenza per Milan-Napoli, sono le probabili formazioni dell’anticipo del turno infrasettimanale, che si giocherà nella serata di martedì, alle 20 e 45, a San Siro.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Pavlovic, Tomori, Terracciano; Fofana, Loftus-Cheek; Pulisic, Okafor, Leao; Morata. Allenatore: Paulo Fonseca.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. Allenatore: Antonio Conte.