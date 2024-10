Thiago Motta distrutto: scoperte le sue colpe, c’entra Allegri

La Juventus di Thiago Motta vive un momento complicatissimo: ora tutte le colpe sono sull’allenatore, svelato un paragone con Allegri.

I bianconeri stanno rincorrendo più di un sogno in questa stagione ma fino a questo momento hanno vissuto anche parecchie difficoltà che non lasciano ben sperare in vista del futuro. Ci sono molti problemi in casa Juventus, con Thiago Motta che non è riuscito ancora a portare tutto il suo sapere e le sue qualità agli ordini della sua squadra e ci sono i risultati a dimostrarlo.

Le recenti partite della Juventus non sono state positive e Thiago Motta ha dovuto addossarsi tutte le colpe del caso, anche coadiuvato dalla sfortuna che ha voluto che il calciatore più forte della rosa, Gleison Bremer, si infortunasse in maniera molto seria.

Juventus in difficoltà: tutte le colpe a Thiago Motta

Le difficoltà della Juventus sono sotto gli occhi di tutti. L’allenatore ha iniziato ora un nuovo ciclo e non è ancora riuscito a metterci completamente la sua mano e le sue idee, anche se pian piano tutti i calciatori iniziano a adattarsi al nuovo modo di giocare.

La classifica della Juventus in Serie A e in Champions League parla chiaro: c’è tanto lavoro da fare e tanto ancora da migliorare per riuscire ad arrivare a un futuro molto più luminoso.

Thiago Motta ha ammesso che ci sono ancora delle cose da risolvere ma ora inizia a prendersi anche le colpe da parte dei tifosi e degli addetti ai lavori perché dopo 4 mesi dal suo insediamento non ha ancora portato grossi miglioramenti.

De Grandis attacca Thiago Motta: paragone con Allegri

Cosa ha cambiato in positivo Thiago Motta rispetto alla Juventus di Allegri della passata stagione? Poco e nulla, è la risposta. Perché ad oggi è la verità. A parte qualche partita con note molto positive che hanno fatto intravedere un futuro molto più luminoso, il presente della Juve dice che questa squadra non è poi troppo diversa dalla Juve della passata stagione.

“Thiago Motta è una controfigura di Allegri“, ha tuonato Stefano De Grandis negli studi di Sky Sport analizzando la situazione della Juventus, spiegando che “la Juventus è un po’ in difficoltà, non prende gol, ma fa fatica a farli”, proprio come accadeva l’anno scorso.

“I problemi sono ripetitivi e ripetuti nella Juventus“, ha poi completato il giornalista di Sky, augurandosi sportiva che Thiago Motta possa “lavorare e magari trovare una chiave“.

L’Inter per riprendere fiducia: il piano di Thiago Motta

Thiago Motta si sta calando ora pian piano nel mondo Juventus e in una realtà in cui “vincere è l’unica cosa che conta” ma è anche l’unica cosa che manca da molto tempo, senza considerare la Coppa Italia della passata stagione che è un trofeo secondario rispetto allo Scudetto e alla Chmpions League.

Ora Thiago Motta è all’esame Inter. Il suo piano è molto semplice e chiaro: vincere per infondere di nuovo fiducia nei calciatori e per riuscire a costruire un futuro estremamente importante.