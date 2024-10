Serie A, messo fuori a sorpresa: il motivo dell’esclusione

Brutte notizie per i tifosi che, a pochi istanti dal match, hanno avuto notizia sull’esclusione del proprio beniamino.

Uno dei migliori elementi della rosa, mandato in tribuna, a causa dei motivi che sono stati svelati nel corso di questo week-end e praticamente solo a pochi istanti dal match.

Non risultava come possibile escluso dalla formazione titolare, stando alle recenti notizie in merito agli allenamenti e alle probabili formazioni, tant’è che anche i diversi Fantallenatori che hanno preso d’assalto le pagine social del club in questione, devono subire il “senza voto” nel gioco del Fantacalcio. Una brutta notizia, in ogni caso.

Esclusione prima del match: svelato il problema, non convocato

L’esclusione dalla formazione è stata spiegata nel corso del pre-partita. In Serie A c’è un’altra esclusione, che viene fuori a causa però non di scelta tecnica, bensì per un problema venuto fuori all’improvviso.

Ha avvertito che qualcosa non andava, tant’è che non si è presentato al riscaldamento e dunque non è dunque convocato.

Si tratta del match tra Lazio-Genoa, che vede l’esclusione di uno degli imprescindibili di Mister Baroni. Non giocherà l’esterno biancoceleste, nonché capitano della Lazio, Mattia Zaccagni.

Serie A, c’è un problema: non convocato, il motivo dell’esclusione

Secondo quanto si è appreso nel pre-partita, per voce diretta della Lazio, sarebbe venuta fuori una problematica fisica su Mattia Zaccagni, che è stato tenuto a riposo proprio per il motivo sulla condizione non ottimale del calciatore. Mattia Zaccagni, infatti, non è stato convocato a causa di una gastroenterite, che manda così il calciatore in tribuna e non a disposizione per questa sfida.

Spera, Mister Baroni, che questa sfida sia l’unica che salterà Zaccagni, elemento importantissimo della Lazio e che servirà ai biancocelesti in vista dei prossimi delicati impegni. Già col Genoa, la Lazio, spera di poter vincere la sfida per dare una bella “botta” alla classifica.

Quando torna il calciatore? La notizia sull’assenza

La notizia sull’assenza di Mattia Zaccagni, in ogni caso, riguarda soltanto la singola sfida contro il Genoa. Il giocatore, colpito da una gastroenterite, salterà soltanto questa partita in Serie A contro i Grifoni, ma poi si rivedrà subito nel turno infrasettimanale. Al suo posto, nella sfida all’Olimpico contro il Genoa, si vede Noslin nel tridente offensivo di Baroni, assieme ad Isaksen e Dia, alle spalle del Taty Castellanos. Già nella partita contro il Como di giovedì, si rivedrà appunto il rientrante Zaccagni, così come Romagnoli che rientra dalla squalifica dopo l’espulsione con la Juventus.