Serie A, esonero dopo lo scontro diretto: la scelta del sostituto

Momento difficile in Italia per alcune squadre e occhio al ribaltone in panchina che può portare all’esonero immediato dell’allenatore già nella prossima partita di campionato.

Il prossimo turno Serie A è molto importante perché metterà di fronte grandi sfide e anche piuttosto importanti per alcuni club che si giocano tanto nella corsa ai loro obiettivi. Entriamo sempre di più nel vivo della nuova stagione che sta iniziando a prendere forma con la classifica del campionato italiano che è davvero molto combattuto come sempre.

Adesso c’è il rischio che qualcosa possa cambiare da un momento all’altro perché si può arrivare seriamente ad un altro esonero in Serie A con l’allenatore che rischia grosso e si giocherà tanto nel prossimo scontro diretto. Se dovesse arrivare un risultato negativo allora è chiaro che la società interverrà immediatamente.

Momento particolare questo che sta vivendo il club che ora rischia davvero tanto, perché ci sono aggiornamenti importanti che arrivano per una scelta difficile da prendere. Il club di Serie A rischia di esonerare l’allenatore.

Esonero in Serie A: la scelta dopo la partita

E’ tutto chiaramente legato ai risultati e se non dovessero arrivare che si prenderà una decisione piuttosto forte. Adesso arrivano delle nuove notizie riguardo proprio la scelta che è stata presa per l’allenatore che rischia l’esonero immediato.

In Italia è più di uno degli allenatori che può essere esonerato da un momento all’altro. Perché in questo momento con una posizione di bilico ci sono Fonseca, Gotti, Zanetti, Juric e Di Francesco. Questi gli allenatori più in una situazione difficile per risultati e classifica che portano la società a fare le dovute riflessioni.

Adesso si parla seriamente di quella che può essere la scelta da parte del club italiano di intervenire per dare una svolta alla stagione e occhio quindi al colpo di scena che può portare ad un esonero immediato per l’allenatore.

Perché ora si giocherà il turno infrasettimanale e ci sono alcuni grandi scontri diretti da giocare. Chi rischia di più l’esonero sono Juric che con la Roma affronterà Fiorentina e Torino in pochissimi giorni, ma anche Zanetti e Gotti che vengono da un brutto momento e ci sarà proprio la loro sfida salvezza Lecce-Verona.

Da valutare anche le posizioni di Fonseca e Di Francesco a grosso rischio con altri risultati negativi. I prossimi giorni saranno indicativi per una scelta definitiva per tutti.