Pallone d’Oro ad un terzino: sarà la prima volta nella storia

La storia è pronto ad essere riscritta ancora una volta, perché arriva quello che può essere il premio tanto ambito da un calciatore in Europa che ha voglia di inserire il suo nome nella storia del Pallone d’Oro.

Nella storia del calcio mai un terzino ha vinto il Pallone d’Oro e adesso la storia può cambiare ed essere scritta come spesso accade nella vita e soprattutto nel mondo calcio. Occhio a quello che può accadere da un momento all’altro considerando anche quello che può essere il salto di qualità definitivo del giocatore che ormai è pronto a far decollare la sua carriera.

Nel mondo del calcio l’ultimo difensore ad aver vinto il Pallone d’Oro è stato Fabio Cannavaro dopo i Mondiali 2006 vinti con l’Italia, ma con il ruolo di terzino mai nessuno è riuscito in quest’impresa. Ci andò vicino Paolo Maldini nel 1994, ma arrivò solo al terzo posto in classifica e ora un altro sogna di riuscire a raggiungere questo traguardo il prima possibile.

Pallone d’Oro: un terzino pronto a prendere il premio

Può accadere una cosa storica da un momento all’altro per il premio del Pallone d’Oro. Perché adesso che sembra essere finito il totale dominio di Messi e Cristiano Ronaldo che si alterneranno con maggiore diversità i vincitori del premio individuale tanto ambito e già con il Pallone d’Oro 2024 inizieremo a vedere un nuovo volto.

Attenzione adesso quindi a ciò che può accadere da quest’anno e anche per i prossimi. Perché in queste ore proprio sarà consegnato il Pallone d’oro 2024 con Vinicius Jr in netto vantaggio per la vittoria del titolo. Accadrà lunedì 28 ottobre a Parigi e sarà valido per la stagione che da pochi mesi si è conclusa.

Adesso c’è un altro giocatore che può sognare di vincere i prossimi premi del Pallone d’Oro ed è Trent Alexander-Arnold che non si nasconde affatto. Il terzino destro di spinta inglese ha fatto fino ad oggi una grande carriera e sogna questo premio come lui stesso ha amesso.

Oggi ha 26 anni e dopo una lunga carriera vincente al Liverpool sembra ormai pronto per il trasferimento al Real Madrid che lo vuole fortemente. Con il passaggio al club spagnolo aumentano le possibilità per Alexander-Arnold di vincere il Pallone d’Oro.

A Sky Sports UK il giocatore inglese ha rivelato che è nei suoi grandi obiettivi personali quello di riuscire a vincere un Mondiale e il Pallone d’Oro e vuole essere il primo terzino a riuscirci.