Lascia la Serie A, affondo del Barcellona: tutto pronto per gennaio

Uno dei giocatori più importanti della Serie A potrebbe non giocare più in Italia già a partire dal prossimo gennaio.

Stando alle ultime notizie, infatti, il suo nome sarebbe finito sul taccuino del Barcellona, che sembrerebbe essere pronto ad affondare il colpo decisivo nel prossimo calciomercato invernale. Ovviamente da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, anche perché ci sono tante situazioni da prendere in considerazione, come ad esempio la volontà del giocatore stesso e del club per il quale sta attualmente giocando, ma l’impressione è che la strada intrapresa viaggi piuttosto spedita in direzione Barcellona, dove ad attenderlo c’è un Hansi Flick entusiasta anche solo dell’idea di poter rinforzare la propria rosa con un profilo del genere.

Lascia la Serie A per il Barcellona: tutto pronto per gennaio

Forse parlare di calciomercato è prematuro, ma non quando di mezzo c’è uno dei calciatori più forti della Serie A ed il Barcellona. Stando alle ultime notizie, infatti, il club spagnolo avrebbe posato gli occhi su uno dei giocatori più decisivi del campionato italiano per gennaio, nome che a quanto pare sarebbe stato espressamente richiesto da Hansi Flick.

Il tedesco è consapevole delle qualità del centrocampista, al punto che sarebbe addirittura disposto a consegnargli le chiavi del centrocampo blaugrana, che comunque non sarebbe di certo in cattive mani. Da capire però i margini di riuscita di quest’operazione, anche perché ci sarebbero tante condizioni da valutare e prendere in considerazione, su tutte la volontà del calciatore stesso e la posizione del club per il quale gioca, che difficilmente se ne priverà, soprattutto a stagione in corso.

Nonostante queste difficoltà, comunque, l’interesse del Barcellona è reale, motivo per il quale ci si potrebbe aspettare qualcosa già a gennaio. Stando dunque a quanto riportato dal collega Niccolò Ceccarini per TMW, il Barça starebbe puntando Stanislav Lobotka, giocatore per il quale Hansi Flick stravederebbe, al punto che il nome dello slovacco del Napoli sarebbe quello in cima alla lista dei desideri del tedesco.

Affondo del Barcellona: la posizione del club è chiara

Il Barcellona vuole Stanislav Lobotka, e dalla Spagna trapela qualche voce secondo la quale Hansi Flick sarebbe addirittura disposto a fare di tutto pur di strapparlo ad Antonio Conte.

La situazione, però, è inevitabilmente più semplice a dirsi che a farsi, visto e considerato che il Napoli non avrebbe alcuna intenzione di privarsi dello slovacco, soprattutto nel corso di questa stagione dove sembrerebbe essere (subito) tornato competitivo per lo Scudetto. Da capire adesso quale potrebbe essere la volontà dello stesso Lobotka, che prossimo ai 30 anni potrebbe anche decidere di lasciare la formazione partenopea per cogliere al balzo l’ultima grande opportunità della carriera per vestire la maglia di un grande club.