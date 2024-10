“La morte NON è uguale per tutti”: sciopero in Serie A

Si accodano a quanto già fatto su altri campi, è sciopero in Serie A, annunciato con lo slogan.

Hanno fatto il giro del web le immagini legate allo sciopero che riguarda quanto si è visto su due campi e sul quale si sono accodati gli scioperanti, sul messaggio legato al delicato tema venuto fuori nel corso dell’ultimo periodo, nel calcio italiano.

Nerazzurri e bianconeri assieme, nello sciopero in Serie A, col messaggio condiviso da entrambi. A riportare il tutto è SportMediaset che ha spiegato cosa c’è, nel motivo, dietro il messaggio lanciato sui campi in Serie A.

Sciopero in Serie A: esposto un messaggio chiaro

In sciopero, con messaggio esposto. “La morte NON è uguale per tutti” scrivono, sui campi di Serie A, per la sensibilizzazione in merito a quanto successo.

Si era già visto in categorie inferiori, tra Cavese e Palermo, con le tifoserie che si erano ampiamente esposte, annullando quelle che sono oltretutto le rivalità tra le parti, unendosi tutti in uno stesso coro per la morte, con notizia terrificante che riguarda i giovani tifosi del Foggia che, di ritorno da una trasferta, hanno perso la vita in un incidente.

Si stringono tutti attorno al dolore delle famiglie dei ragazzi che hanno perso la vita dopo la trasferta al seguito del Foggia. Con loro, anche la redazione di Calciomercatoweb, che racconta quanto è successo anche sui campi di Serie A, con gli striscioni in segno di sciopero e protesta, esponendo tale messaggio.

Messaggio chiaro: lo striscione esposto in Serie A

Esposto lo striscione in Serie A, sui campi di Udine e di Bergamo, secondo quel che riportano da SportMediaset. Il messaggio in riferimento a quanto successo, con i tifosi del Foggia che non sono stati ricordati, secondo le stesse tifoserie, col giusto merito. Il motivo di tale protesta è riconducibile al mancato minuto di raccoglimento predisposto dalla Federazione italiana, né ai vertici del calcio in Italia e dunque in Serie A, così come in categorie inferiori.

“Morte non uguale per tutti”, parla l’allenatore

Sulla vicenda ha preso voce anche Eziolino Capuano, allenatore del Foggia da un po’ di giornate, tra l’altro. Ecco cos’ha detto, di recente: “Non c’è dubbio, Foggia-Catania era una partita da non giocare. C’erano stati i funerali con dodicimila persone, dove l’Italia calcistica aveva pianto. Abbiamo avuto uno shock che ci porteremo dietro per tutto l’anno, non è facile lavorare, anche se in tanti pensano che la vita sia una giostra. La cosa vergognosa è stata quella di far giocare questa partita, che non andava mai giocata. Due ragazzi erano in Nazionale per Carpi-Milan Futuro ed è stata rinviata, qui invece parliamo di una tragedia. Mi vergogno anche a commentare il fatto che nessuno abbia imposto un minuto di raccoglimento, almeno sui campi di Serie C. Mi assumo le responsabilità di ciò che dico, non da tesserato del Foggia, bensì da uomo”.