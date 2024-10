Juventus, Vlahovic via: Trezeguet porta il nuovo centravanti

La Juventus e i tifosi bianconeri non sono assolutamente contenti di Dusan Vlahovic: David Trezeguet porta il nuovo centravanti.

La società piemontese è al centro di una rivoluzioen totale che può portare grandi novità nel giro di pochissimo tempo. Il calciomercato estivo è stato ricco di acquisti e tanti volti nuovi sono arrivati a Torino ma la squadra non è ancora completa e c’è bisogno di ulteriori innesti per far sì che la squadra possa diventare sempre più forte e capace di vincere trofei importanti nel prossimo futuro.

La situazione di Dusan Vlahovic non è semplice da gestire: il serbo può partire a fine anno e c’è già il sostituto, lo porta David Trezeguet.

Calciomercato Juventus, colpo in attacco: al posto di Vlahovic

La Juventus aspetta il massimo da Dusan Vlahovic ma il centravanti serbo non sempre riesce a vivere partite decisive: il suo futuro è in bilico.

Le prestazioni di Dusan Vlahovic sono spesso complicate e non sempre riesce a essere determinante come ci si aspetterebbe da lui. Vlahovic vive al centro di numerose polemiche che di domenica in domenica fanno da coro alle sue partite e al suo futuro.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Juventus può cedere Vlahovic e comprare un nuovo attaccante: lo consiglia David Trezeguet.

Un altro attaccante per la Juventus: arriva dall’Argentina

La Juventus sta valutando il futuro di Dusan Vlahovic con molta attenzioone. Ha il contratto in scadenza nel 2026 e ad oggi le discussioni sul rinnovo di contratto non sono ancora realmente entrate nel vivo. Ci sono molte difficoltà nella gestione del serbo perché è stato pagato tantissimo ma fino ad ora non ha portato risultati troppo entusiasmanti.

David Trezeguet vuole portare un nuovo attaccante alla Juventus, come annunciato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. L’ex attaccante bianconero ha chiesto di più a Vlahovic, gli ha chiesto di ispirarsi a Lautaro Martinez per incisività e caparbietà e poi ha consigliato un altro attaccante alla società bianconera.

“Mi piace molto Colidio, lo vedrei bene alla Juventus”, ha ribadito David Trezeguet ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, parlando del futuro dei bianconeri.

Colidio al posto di Vlahovic: quanto costa

La Juventus pul prendere Colidio dal River Plate. L’attaccante argentino è un 2000 come Vlahovic e costa non più di 10 milioni di euro, anche se può arrivare a costo zero a gennaio, visto che ha il contratto in scadenza a dicembre 2025.

La Juventus può cedere Vlahovic a fine stagione per una cifra vicina ai 70 milioni di euro: ci sono i club di Premier League pronti a puntare sul centravanti serbo che se non rinnova entro la fine della stagione sarà il sacrificio dei bianconeri.