Grande ritorno in panchina: UFFICIALE il nuovo allenatore

La notizia era nell’area già diversi giorni, ma nelle scorse ore la Federazione ha rotto gli indugi ufficializzando la propria decisione.

La scelta non è stata poi banale, visto che per ripartire una volta e per tutte dopo l’ultimo anno e mezzo complicato, i vertici del calcio nazionale hanno deciso di puntare su un allenatore che conoscesse già bene l’ambiente. Nelle scorse ore è arrivata anche l’ufficialità, per la felicità dei tifosi che hanno (ri)accolto a braccia aperte il commissario tecnico, che nel corso della sua precedente esperienza è riuscito a scrivere pagine importanti della storia di questa Nazionale, che punta a migliorarsi ed essere protagonista ai prossimi Mondiali.

Grande ritorno in panchina: svelato il “nuovo” CT

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti in tutti i campionati europei e mondiali, ma anche fra le Nazionali, come confermato dal fatto che proprio nelle scorse ore è saltata l’ennesima panchina della stagione.

Risultati deludenti e rapporti oramai ai minimi storici. Queste sono solo alcune delle motivazioni dietro la decisione della Federazione di separarsi dall’ex commissario tecnico, che per un anno e mezzo è stato profumatamente pagato, considerato nome e curriculum. Alla fine questi aspetti sono sì importanti ma spesso non fanno la differenza nel calcio, e quanto successo nel corso di queste ultime settimane ne è la conferma. Archiviate queste pagine, buie, della propria storia, la Federazione ha deciso di ripartire affidando la Nazionale ad un tecnico che già conosce molto bene l’ambiente, scelta che sin da subito sarebbe stata accolta positivamente dai tifosi.

Stando dunque a quanto comunicato nelle scorse ore in una nota ufficiale pubblicata sui propri siti, la Federazione Saudita ha deciso di rieleggere a commissario tecnico della propria Nazionale Hervé Renard, che ha già guidato i Green Falcons tra il 2019 ed il 2023, togliendosi la soddisfazione di essere stato l’unico ad aver sconfitto l’Argentina campione del mondo in Qatar nel 2022.

Ufficiale il nuovo allenatore: i dettagli dell’accordo

Hervé Renard è di nuovo il commissario tecnico dell’Arabia Saudita. Dopo il capitolo Roberto Mancini, i Green Falcons hanno deciso di ripartire da uno degli allenatori più importanti della loro storia, che ha firmato un nuovo contratto fino al 2027.

Inutile dire che l’obiettivo si chiama Mondiale, anche se la Federazione asiatica non ha alcuna “solo” di parteciparvi. Stando alle ultime notizie, infatti, la scelta di Renard non è casuale, visto che con il francese in panchina l’Arabia Saudita punta a poter essere addirittura protagonista nella prossima edizione in programma nel 2026 fra Stati Uniti, Messico e Canada.