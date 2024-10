Genoa, Balotelli firma subito l’addio: giocherà solo 1 mese

Situazione di grande caos quella che sta vivendo Mario Balotelli ma anche il Genoa. Perché dopo settimane di ricerca del nuovo attaccante è arrivata la scelta definitiva.

Il calciatore ha da tempo deciso di tornare a giocare nel mondo del calcio italiano appena ha saputo che c’era una minima possibilità. Adesso arrivano aggiornamenti in merito a quello che è accaduto perché la svolta può arrivare da un momento all’altro con la firma di Mario Balotelli con il Genoa che è attesa in queste ore.

Un lunghissimo tira e molla dove Balotelli ha scelto Genoa e il club ha cercato di chiudere l’affare ma in ogni modo possibile per tutelarsi vista la situazione economica e anche quello che è accaduto nelle ultime settimane, dove ci sono stati diversi infortuni nella zona offensiva.

Ha rifiutato tantissime offerte in giro per il mondo Super Mario Balotelli che ora ha scelto Genoa e nelle prossime ore sarà ufficiale dopo che sarà firmato il contratto dopo una lunghissima trattativa. Da capire quando potrà anche fare subito il suo esordio con mister Alberto Gilardino che lo conosce molto bene e può puntare da subito su di lui se il 34enne italiano è nella giusta condizione fisica.

Calciomercato: Balotelli al Genoa, può andare via subito

Ma nonostante Balotelli stia firmando con il Genoa può anche andare via subito da un momento all’altro. Perché può durare davvero molto poco l’avventura in Liguria per il calciatore che è attualmente svincolato e che dopo 4 anni (l’ultima esperienza col Monza) sta tornando nel calcio italiano.

Occasione grande per Mario Balotelli che a fine carriera ha convinto il Genoa a puntare su di lui dopo che è rimasto svincolato in questi mesi e il club ligure del Grifone ha avuto dei problemi nella zona offensiva.

Ecco che è arrivato quindi un accordo tra Balotelli e il Genoa che è pronto a firmare proprio nelle prossime ore, ma adesso spunta una notizia se le cose dovessero andare male, perché può esserci un addio anticipato del giocatore che ha firmato un contratto annuale.

Ci sono delle novità importanti che riguardano il contratto di Balotelli che può andare via dal Genoa già il 31 dicembre dopo praticamente poco più di un mese dalla sua firma. Infatti, se proprio il Genoa non dovesse essere felice del rendimento dell’attaccante avrà con una clausola la possibilità di risolvere il suo contratto.