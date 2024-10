Doppietta Yildiz, una big offre 100 milioni alla Juventus

Kenan Yildiz è stato decisivo per il pareggio della Juventus contro l’Inter a San Siro con una doppietta importantissima.

L’attaccante turco si sta pian piano prendendo la scena con la maglia bianconera, dopo un’estate rovente che lo ha visto protagonista assoluto con la conferma tra i titolarissimi e soprattutto con l’assegnazione della maglia numero 10 che è stata anche difficile da digerire da parte di molti che lo ritenevano e lo ritengono ancora non all’altezza di indossare una maglia così prestigiosa.

Yildiz contro l’Inter è stato sensazionale, risolvendo una partita che l’Inter stava vincendo meritatamente: la sua doppietta è stata decisiva per il 4-4 finale.

Calciomercato Juventus, la doppietta di Yildiz è “pericolosa”

La Juventus esce con un pareggio importantissimo da San Siro visto che la partita si era messa malissimo a un certo punto e si era rischiata l’imbarcata totale. Il 4-4 finale porta di Kenan Yildiz che è entrato dalla panchina e ha permesso alla Juventus di restrare a galla fino alla fine e di prendersi un pareggio importantissimo con le unghie e con i denti.

Nei giorni scorsi Yildiz era stato pesantemente criticato da parte della stampa italiana e contro l’Inter ha risposto presente con una prestazione di altissimo livello che ha zittito tutti.

La doppietta di Yildiz è pericolosa in ottica mercato: ora ci sono le big pronte all’assalto per acquistarlo subito.

Yildiz preoccupa la Juventus: futuro incerto

Le qualità di Kenan Yildiz sono sotto gli occhi di tutti. Il classe 2005 deve avere tempo, modo e spazio di poter sbagliare e imparare dalle sue giocate e deve anche essere libero di mettere in mostra la sua fantasia come gli chiede Thiago Motta, in modo da poter essere decisivo come lo è stato contro l’Inter.

Ora, però, in casa Juventus si passa dalla gioia per un pareggio insperato alla preoccupazione per il futuro di Yildiz. Il calciatore turco piace a tutte le big che sono pronte a mettere in piedi un mercato importante intorno al talentino bianconero che ora sta iniziando a muovere i primi passi nel calcio che conta.

La Juventus intende godersi il suo talento più a lungo possibile e per questo gli ha dato fiducia con un contratto importante e soprattutto con la maglia numero 10 che ha una storia incredibile alle spalle.

Yildiz via dalla Juventus? C’è il Manchester City

Il Manchester City pensa a Kenan Yildiz. Il club inglese proverà a rivoluzionare completamente la rosa alla fine della stagione, con il possibile addio di Pep Guardiola che può stravolgere totalmente le carte.

In estate il Manchester City sembra pronto a offrire 100 milioni di euro per Kenan Yildiz e rinforzare ulteriormente il parco attaccanti, per continuare a crescere e a puntare ai grandi trofei internazionali.