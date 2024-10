Chiesa a gennaio in Serie A: scelta la destinazione

Federico Chiesa sta vivendo un periodo difficilissimo al Liverpool: a gennaio lascia i Reds e torna in Serie A, scelta la nuova destinazione.

L’attaccante ex Juventus e Fiorentina è andato al Liverpool in estate per ritrovare minutaggio e la felicità che aveva perso in bianconero ma fino a questo momento è stato un flop totale. La sua avventura con i Reds è partita malissimo e può continuare pure peggio, visto che per Arne Slot non è e non sarà pronto per molto tempo e non riuscirà a rimettersi al passo dei compagni per molto tempo.

Il futuro di Chiesa cambierà nel giro di pochissimo tempo: l’attaccante italiano è destinato a tornare in Serie A già a gennaio.

Calciomercato, torna Chiesa in Serie A

La situazione di Chiesa è da tenere sotto controllo perché il suo futuro può essere di nuovo in Serie A dopo un inizio di stagione estremamente complicato.

Le continue assenze di Federico Chiesa con la maglia del Liverpool hanno rovinato la sua esperienza in Premier League. Era arrivato con tanto entusiasmo per essere determinante con i Reds eppure è spesso infortunato e non riesce ad allenarsi con costanza e non riesce a giocare neppure un minuto.

Secondo le ultime notizie di mercato, Federico Chiesa lascerà il Liverpool per tornare in Serie A: il suo talento non può restare sprecato in questo modo.

Chiesa in Serie A: per Arne Slot è inutile

Il Liverpool non vuole puntare su Chiesa. O meglio, l’allenatore del Liverpool non intende rischiarlo e non vuole inserire in campo un calciatore che non riesce a essere determinante in nessuna partita né riesce a dare garanzie dal punto di vista fisico. In estate si pensava che Chiesa potesse essere un grosso rimpianto per la Juventus che, invece, cedendolo ha avuto l’opportunità di prendere Conceiçao e di costruirsi un futuro migliore.

Secondo le ultime notizie che arrivano dal Sun, a gennaio il Liverpool cercherà una soluzione per Federico Chiesa e la Serie A potrebbe essere un giusto compromesso per permettere all’attaccante italiano di tornare a essere decisivo.

Per il momento Chiesa deve tornare in forma, deve provare a curare tutte le sue difficoltà che sono state deleterie nella parte iniziale di questa stagione.

Chiesa torna in Serie A: ecco dove

Il futuro di Chiesa può essere di nuovo in Serie A. Ma stavolta non in un top club. Le sue difficoltà fisiche fanno spavento a tutti ma può aprirsi un’opzione importante e senza troppe pressioni per provare a ritrovare il miglior Chiesa.

Dove può giocare Chiesa? La squadra perfetta potrebbe essere il Como di Cesc Fabregas, squadra che è piena di talento e che può permettere al calciatore italiano di tornare al 100%.