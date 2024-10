Bologna-Milan, accettato lo 0-3 a tavolino: la scelta della Lega

Colpo di scena quello che si è verificato in Serie A in queste ore con il rinvio di Bologna-Milan a data ancora da destinarsi. Ma è accaduto di tutto e ora spuntano fuori delle nuove notizie.

Situazione davvero surreale quella che si è verificata nelle ultime ore dove durante il campionato italiano ci sono stati dei cambi importanti rispetto il piano da seguire. Perché è arrivata una clamorosa notizia in merito a quello che è stato il rinvio di Bologna-Milan che ha lasciato tutti senza parole e portato grandi polemiche per quanto accaduto.

Una grave e dolorosa alluvione che ha colpito la città di Bologna in questi ultimi giorni, ma sembravano esserci tutti i presupposti per giocare. Eppure, il Sindaco della città e il club emiliano si sono opposti andando a creare un precedente pericoloso in una situazione davvero difficile da gestire.

Perché dopo ogni rinvio in Serie A come Bologna-Milan, due squadre anche impegnate in Champions e altre competizioni la cosa più difficile da fare è quella di trovare una data. Ecco che allora diventa tutto più complicato e per quello che si è scatenato ha portato in molti a parlare anche di sconfitta a tavolino per 0-3 in Bologna-Milan.

Bologna-Milan 0-3 a tavolino, la scelta

Una forte imposizione quella del Sindaco della città e dello stesso presidente Saputo. Perché in un primo momento si è parlato di poter giocare in un altro stadio o stesso a Bologna a porte vuote. Poi però è arrivata la decisione inaspettata da parte della squadra ci casa.

Il Bologna ha deciso di non voler giocare con il Milan in nessun caso in questo turno di campionato e di voler rinviare la partita. Ad appoggiare la scelta del Sindaco è stato direttamente il presidente Saputo che ha chiamato durante la riunione in Lega il suo dirigente Fenucci spiegando la scelta.

La scelta di Saputo era di perdere 0-3 a tavolino Bologna-Milan pur di non giocarla. Quasi una ‘minaccia’ alla Lega che ha deciso quindi di rinviare il match per non rovinare lo spettacolo e creare problemi anche di diritti tv.

Adesso però la decisione è presa, niente sconfitta a tavolino, Bologna Milan è rinviata e la data è ancora da decidere. Si parla di una possibilità di giocare nel giorno di Natale, oppure altre due finestre possibili sono nel 2025 a febbraio o aprile. Vedremo alla fine che tipo di decisione sarà presa per il campionato italiano.