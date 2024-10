Allegri torna subito in panchina: accetta la nuova sfida

Una scelta forte e coraggiosa quella di Massimiliano Allegri che è pronto a tornare subito a campionato in corso, perché il tecnico non ha più intenzione di aspettare.

Dopo l’esonero dalla Juve Allegri si è iniziato a guardare attorno con il suo fedelissimo agente e ora ha voglia di tornare a scrivere la storia facendo una scelta molto importante. Perché il tecnico non sembra più intenzionato ad aspettare e ha voglia ancora di fare le cose in grande, adesso sembra tutto pronto per una nuova scelta.

Ci sono importanti sviluppi che riguardano proprio la decisione di Massimiliano Allegri di tornare in panchina subito perché ora sono confermate alcune voci che riguardano proprio l’allenatore italiano che vuole dare una svolta a questo suo nuovo progetto.

Un colpo di scena davvero importante quello che riguarda Allegri che può tornare in panchina, perché la decisione del tecnico è quella di fare subito questo passo e di recente è stato accostato anche a tante squadre di Serie A che vogliono provare a dare una svolta al proprio futuro.

Calciomercato: Allegri torna ad allenare subito, la scelta

Questa volta non sarà a Milano, dove spesso è avvistato tra ristoranti in pieno centro. Perché Allegri non guarderà a San Siro il big match Inter-Juventus, ma lo farà a distanza da casa. Adesso però spera in una nuova chiamata immediata di un altro club che può dargli l’occasione di tornare.

Max Allegri, dopo la rottura in anticipo con la Juve, come scrive La Gazzetta dello Sport aspetta una nuova e immediata chiamata stimolante anche per iniziare da subito a campionato in corso. Questa volta non c’è poi così tanta voglia di aspettare un altro anno fuori e per questo è già pronto.

Come scrive La Gazzetta ora Allegri è pronto ad accettare anche un’offerta all’estero, che ad oggi sembra l’opportunità più probabile che possa arrivare vista l’attuale situazione delle big nel campionato italiano.

Dopo aver allenato una carriera intera in Italia, adesso può arrivare a sorpresa la scelta di andare ad allenare all’estero per Allegri che si sente pronto per una nuova esperienza tutta da scrivere e raccontare.

Le prossime ore saranno decisive perché proprio all’estero c’è ampia scelta visto quello che alcuni club stanno combinando e Allegri è pronto ad accettare l’offerta e la nuova sfida con un club importante per tornare a vincere da subito.