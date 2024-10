Sky annuncia la sorpresa Balotelli: ecco quanto guadagnerà

Super Mario è pronto a tornare, Balotelli ritorna in Serie A, con una notizia a sorpresa dopo gli anni lontano dall’Italia.

Perché è tornato ad ogni costo e lo dimostra quanto emerge, sull’annuncio di Sky Sport, che ha svelato anche le tempistiche, con comunicato ufficiale che ne conseguirà.

Balotelli sognava il ritorno in Serie A e lo ha ottenuto, dopo il periodo passato lontano dal calcio italiano. Aveva giocato per il Brescia, poi col Monza in Serie B, passando per la Svizzera col Sion e con l’approdo in Turchia. Poi il nulla, via svincolo. Ma adesso torna, ed è cosa fatta, nei dettagli che sono stati svelati dall’emittente satellitare.

Balotelli torna in Serie A: tutto confermato, c’è l’annuncio

Balotelli torna in Serie A, è finalmente tornato Super Mario che questo finale di carriera vorrà dimostrare di che pasta è fatto. L’aveva promesso e vorrà mantenere la promessa quando, in una delle sue recenti interviste aveva letteralmente dichiarato di volerla “smontare” la Serie A.

Vorrà farlo, per mettere addirittura poi in difficoltà Luciano Spalletti che, fino a questo momento, sembra fidarsi di Retegui e Lucca, oltre che di Raspadori. Nel ruolo di punta vuole farsi rivedere Mario Balotelli che, oltre al ritorno in Serie A, sogna pure la Nazionale.

Chissà se succederà, ma sembra un Balotelli diverso quello che torna adesso. Addirittura nell’ingaggio, al ribasso, per il piacere di tornare a giocare in Italia. Cifre totalmente differenti da quelle che ha percepito in passato, con la voglia di tornare ad essere quel Balotelli che fece sognare il popolo italiano quando, nonostante i suoi alti e bassi, rappresentava il bomber trascinatore e fuoriclasse assoluto, che può magari tornare ad essere, adesso, tornando in Serie A.

La notizia sullo stipendio di Balotelli: le cifre

Anche Fabrizio Romano si è accodato con il suo Here We Go, nella notizia che vede il ritorno di Super Mario al Genoa, con destinazione in Serie A. Secondo quanto svelato dai media, nel dettaglio, la sorpresa starebbe nell’ingaggio del calciatore italiano. Meno di mezzo milione a stagione e, conoscendo le cifre che ha sempre percepito, è un bel taglio netto rispetto agli elevati ingaggi ai quali ha rinunciato, Super Mario.

Quando sarà ufficiale e quando sarà in campo? La notizia su Balotelli

Mario Balotelli potrebbe essere ufficializzato tra la giornata di lunedì e martedì, perché le visite mediche sono in programma proprio per l’inizio della prossima settimana. A quel punto poi, Balotelli, sosterrà i primi allenamenti col Genoa, sperando di farsi trovare pronto e già a disposizione di Gilardino. Altrimenti, se non subito nel turno infrasettimanale, sarà convocabile nel prossimo week-end.