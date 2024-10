Serie A, un altro esonero: crolla tutto, scelto il sostituto

La Serie A vive momenti molto complessi che riguardano gli allenatori: è già pronto un nuovo esonero dopo il weekend.

Il calcio italiano è sempre al centro di discussioni e polemiche circa il futuro degli allenatori. Ogni settimana si rischiano esoneri su esoneri che cambiano totalmente il modo di pensare al futuro. Possono cambiare le classifiche ancora una volta e per questo motivo ora le dirigenze sono in riunione per decidere il futuro degli allenatori e, di conseguenza, delle squadre.

I risultati scrivono i destini degli allenatori, non ci sono dubbi e per questo motivo ora si rischia un nuovo esonero dopo questo weekend complicatissimo da digerire.

Esonero in Serie A: sconfitta decisiva

L’esonero è spesso la mossa dei club per provare a cambiare marcia. Ci sono alcune situazioni che rischiano di diventare sempre più difficili da gestire e per questo motivo anche questo weekend di calcio rischia di essere tranciante per uno degli allenatori di Serie A. La squadra non sta girando bene come avrebbe voluto la tifoseria e la dirigenza all’inizio della stagione e la classifica inizia a risentirne pesantemente.

Gli ultimi risultati non sono stati troppo positivi, la squadra soprattutto non ha giocato come ci si aspettava e per questo la dirigenza sta pensando seriamente al futuro e a come muoversi.

Secondo le ultime notizie, è pronto un nuovo esonero in Serie A: l’allenatore ha ammesso tutte le sue colpe.

Esonero Zanetti: il Verona riflette dopo il 6-1 contro l’Atalanta

Il Verona di Cristiano Zanetti si è sciolto come neve al Sole al cospetto dell’Atalanta. Gli scaligeri hanno perso 6-1 a Bergamo e il risultato tennistico non ha fatto altro che far aumentare i dubbi sul tecnico che, dopo un inizio molto interessante, ha fermato il suo cammino positivo e ora la squadra è a 9 punti in classifica ma viene da 9 gol subiti nelle ultime due partite.

Le ultime due sconfitte del Verona sono pesantissime per l’umore della piazza, anche se è ormai abituata a vivere stagioni del genere: l’esonero di Cristiano Zanetti è una possibilità concreta che potrebbe prendere forma nelle prossime ore.

In caso di esonero di Zanetti, il Verona potrebbe pensare di puntare tutto su Andrea Stramaccioni, oggi talent di DAZN ma sempre alla ricerca di una panchina e di un’avventura importante in Serie A.

Stramaccioni al Verona: può firmare a giorni

Andrea Stramaccioni può firmare con il Verona. I gialloblù non sono in una situazione tremenda e hanno dimostrato di saper giocare al calcio in maniera importante, ma nelle ultime partite c’è stato un blocco molto pesante.

Stramaccioni ha avuto qualche contatto con il Verona e ci sta pensando sul serio. Entro l’inizio della prossima giornata – infrasettimanale – ci sarà la risposta definitiva e poi il club sceglierà il futuro dell’allenatore.