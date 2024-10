Roma: infortunio per un big, arriva l’annuncio di Juric

Problemi per la Roma, in vista della partita di campionato contro la Fiorentina. C’è l’annuncio, in conferenza stampa, dell’allenatore giallorosso Ivan Juric.

C’è la Fiorentina sulla strada della Roma. Trasferta insidiosa per la squadra di Ivan Juric, reduce dal successo in Europa League contro la Dinamo Kiev. La partita di Firenze, infatti, rappresenta un bel banco di prova per la squadra giallorossa, alla ricerca di punti in campionato dopo gli ultimi passi falsi contro Monza ed Inter.

Ecco l‘annuncio, in conferenza stampa, dell’allenatore della Roma Ivan Juric che ha fatto il punto riguardo le condizioni di alcuni calciatori.

Roma: conferenza stampa Juric, l’annuncio sugli indisponibili

Ecco le parole di Ivan Juric che si è soffermato sulla probabile formazione della Roma contro la Fiorentina.

Ci sono diverse novità per il tecnico, che deve fare i conti anche con alcune assenze importanti in vista della trasferta di Firenze. Ecco l’annuncio che sorprende anche i tifosi in merito alle condizioni di alcuni calciatori.

Inoltre, Juric ha spiegato i motivi per il quale in questo momento Hummels è fuori dai titolari.

“Scelgo i giocatori in base a ciò che vedo negli allenamenti. Non guardo l’età o il curriculum, tengo conto di come lavorano in settimana. Mando in campo chi mi dà maggiori sicurezze. L’esclusione di Hummels è una scelta tecnica. Anche Hermoso, che è reduce dall’esperienza all’Ateltico Madrid, sta giocando poco. Ndicka è uno di quelli che può fare la differenza e diventare un top player nel suo ruolo. Domani avrà di fronte Kean, una prova molto difficile. Mi piace vederlo anche sul centro destra”.

Successivamente, Juric ha fatto il punto riguardo le condizioni di Mancini e Soulé, entrambi alle prese con la febbre.

Probabile Formazione Roma: le scelte di Juric contro la Fiorentina

Il successo contro la Dinamo Kiev ha ridato entusiasmo al popolo giallorosso, che adesso si aspetta delle risposte dalla squadra in campionato. Infatti, dopo la sconfitta contro l’Inter, la Roma è caccia di punti che potrebbero arrivare nella sfida contro la Fiorentina, sulla carta molto insidiosa.

Intanto, per la trasferta di Firenze sono pronti quattro cambi di formazione rispetto alla Dinamo Kiev. Come annunciato in conferenza stampa da Juric, c’è il recupero del difensore della Roma Mancini che ha smaltito la sindrome influenzale.

Discorso diverso, invece, per Soulé che dovrà essere valutato visto che ieri non si è allenato a causa della febbre.

In attacco, quindi, spazio a Pellegrini e Dybala alle spalle di Dovbyk con la Roma pronta a schierarsi con il consueto 3-4-2-1 con Angelino braccetto di sinistra insieme a Mancini e Ndicka.