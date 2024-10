Primi contatti ufficiali, lascia la Juventus: svelato dove giocherà

Da inamovibile ad esubero. Questo è il destino che Thiago Motta ha riservato al veterano della Juventus, che avrebbe preso una decisione importante sul suo futuro.

Stando alle ultime notizie, infatti, il giocatore starebbe spingendo per lasciare praticamente sin da subito la Vecchia Signora, come confermano i primi contatti ufficiali con alcune società a lui interessate. Prima di andare via da Torino, però, il veterano vuole essere sicuro di star sposando un progetto che lo valorizzi e lo torni a far sentire importante, cosa che sotto la gestione Thiago Motta non è praticamente mai successa.

Ovviamente, da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, ma l’impressione è che la strada intrapresa sia piuttosto chiara.

Lascia la Juventus: svelato dove giocherà

Forse è piuttosto prematuro parlare di calciomercato, ma in casa Juventus si starebbe già iniziando a muovere qualcosa non solo in vista di gennaio, ma in vista della prossima estate. Stando alle ultime notizie, infatti, la gestione Thiago Motta avrebbe creato qualche malumore, che starebbe portando diversi giocatori a chiedere la cessione.

Fra questi rientra anche il veterano, uno di quelli che si aspettava di essere ancora parte centrale del progetto tecnico bianconero, complice anche la sua esperienza che in una rosa giovane come quella della Vecchia Signora sarebbe potuto servire. Non per l’allenatore italo-brasiliano però, che da quando si è seduto in panchina non l’ha praticamente mai preso in considerazione, se non in situazioni d’emergenza e turnover. Un trattamento del genere, al giocatore, non sta bene, ed è per questo che già a gennaio potrebbe lasciare la Juventus.

In molti si starebbero chiedendo dove potrebbe essere il futuro del bianconero, domanda alla quale ha immediatamente dato risposta Fabrizio Romano. Stando infatti a quanto riportato dal noto esperto di calciomercato, Danilo potrebbe lasciare la Juventus per andare a giocare in Arabia Saudita. In molti credevano e credono che possa essere uno scenario realizzabile già a gennaio, ma in realtà si tratterebbe essere di un’operazione per la prossima estate.

Primi contatti con il giocatore: addio oramai scontato

A partire dalla prossima stagione Danilo non vestirà più la maglia della Juventus, questo è poco ma sicuro. Il brasiliano non rientra nei piani di Thiago Motta, e considerate come stanno andando le cose in questo inizio di stagione, difficilmente la Vecchia Signora gli rinnoverà il contratto in scadenza a giugno 2025.

Nonostante l’età ed un rendimento non entusiasmante, Danilo è ancora sicuro di poter dare tanto al calcio, per questo motivo avrebbe accolto positivamente la possibilità di finire a giocare in Arabia Saudita. Non solo, stando a Fabrizio Romano, il difensore brasiliano avrebbe anche avuto dei primi contatti con dei club sauditi, pronti a darsi battaglia per ingaggiare il capitano della Juventus.