Prendono Lucca, tutto pronto per gennaio: affare da 20MLN

Alla ricerca di un attaccante che possa completare il reparto, la dirigenza ha deciso di puntare su uno dei giocatori più prolifici di questo inizio di stagione.

Stando alle ultime notizie, infatti, in quel di gennaio ci si siederà al tavolo per cercare di convincere l’Udinese a cedere Lorenzo Lucca. Non sarà assolutamente semplice, considerata la centralità dell’attaccante italiano nel progetto tecnico friulano, ma l’impressione è che con la giusta offerta si possa strappare il sì di giocatore, club e Runjaic.

A fronte di questo le prossime settimane saranno decisive per mettere delle basi solide fra le parti, ma l’impressione è che già da adesso la strada intrapresa sia quella giusta.

Prendono Lucca a gennaio: tutto pronto per il grande colpo

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Lorenzo Lucca, decisivo ed a segno anche ieri nella sfida interna dell’Udinese contro il Cagliari. Dopo le prime due stagioni di adattamento, l’attaccante italiano sta finalmente facendo quello che dovrebbe riuscirsi meglio, incidere, e la prima convocazione in Nazionale ne è la conferma più lampante.

Non solo, a suon di gol Lucca è entrato anche nel mirino delle migliori squadre di Serie A, che già a gennaio potrebbero sedersi al tavolo con l’Udinese ed il ragazzo per capire la fattibilità di un suo trasferimento. Allo stesso tempo, però, non è da escludere che l’attaccante decida di rimanere in bianconero almeno fino alla fine della stagione per completare il suo processo di crescita, anche se nelle scorse ore si sarebbe iniziato a parlare di un’opportunità tanto golosa quanto irrinunciabile.

Stando alle ultime notizie, infatti, considerata la necessità di aggiungere alla rosa un altro attaccante, la Juventus potrebbe puntare proprio su Lorenzo Lucca, che per caratteristiche tecniche e tattiche potrebbe essere l’alternativa ideale a Dusan Vlahovic, particolarmente in difficoltà in questo inizio di stagione.

Affare con l’Udinese: sbarca Lucca per 20 milioni di euro

La Juventus non è l’unico club interessato a Lorenzo Lucca. L’Udinese è consapevole del grande exploit del suo attaccante, motivo per il quale si starebbe iniziando a coprire in vista del prossimo calciomercato invernale.

Come? Fissato l’alto prezzo del cartellino del suo giocatore. Stando ai colleghi di TMW, per convincere i friulani a cedere Lorenzo Lucca già a gennaio ci vorrà un’offerta da almeno 20 milioni di euro, che nel corso di questi mesi di stagione rischia seriamente di lievitare nel momento in cui il ragazzo dovesse continuare a segnare a raffica meritandosi anche la conferma in Nazionale. Staremo a vedere.