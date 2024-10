Pallone d’Oro: sorpresa per Lautaro Martinez, la classifica

Lunedì verrà assegnato il Pallone d’Oro, con Lautaro Martinez che potrebbe prendersi la scena in maniera piuttosto sorprendente.

Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, la posizione del capitano dell’Inter nella classifica finale potrebbe essere più alta rispetto a quella che si è immaginata e pronosticata nel corso di queste settimane. Da capire adesso come si evolveranno le cose nella serata di Parigi, con Lautaro Martinez che infondo spera di poter scrivere una piccola pagina di storia del calcio argentino e dell’Inter, anche se le possibilità di vittoria, almeno per il momento, sono davvero basse.

Comunque vada, la soddisfazione di essere stato presente non gliela toglierà nessuno.

Sorpresa Lautaro Martinez al Pallone d’Oro

Quest’anno al Pallone d’Oro di Parigi ci sarà un po’ di Serie A, visto e considerato che fra i papabili vincitori dell’ambitissimo trofeo ci sarebbe anche il capitano dell’Inter Lautaro Martinez. Già di per sé la nomina è una soddisfazione, figuriamoci se l’argentino riuscisse a portarsi addirittura a casa il trofeo.

I pronostici, però, non giocano decisamente a suo favore, anche perché ci sarebbero colleghi ed amici che partirebbero leggermente avanti rispetto al Toro per quanto fatto vedere, e vinto, nella passata stagione. Per carità, Lautaro Martinez ha vinto da protagonista una Copa América e la Serie A, ma la Champions League ha un valore ed un peso specifico nella votazione finale. Per questo motivo l‘attaccante dell’Inter ad oggi non è il favorito, anche se potrebbe comunque ricoprirsi un ruolo da protagonista ed importante nella serata di Parigi.

Stando alle ultime notizie, infatti, Lautaro Martinez non sarà un semplice spettatore lunedì sera alla serata dedicata al Pallone d’Oro. L’argentino con ogni probabilità non vincerà il trofeo più ambito, ma potrebbe occupare il gradino più basso del podio della classifica finale, visto che meriterebbe quella posizione molto più di altri colleghi, considerato quanto fatto nella passata stagione.

La classifica finale del Pallone d’Oro

Lautaro Martinez potrebbe rientrare nei primi tre nella classifica finale del Pallone d’Oro, anche se non è da escludere che possa vincerlo addirittura lui. Scenario complicato, ma comunque possibile, visto che ci sono delle votazioni.

La realtà dei fatti però è un’altra, e dice che a contendersi il trofeo saranno in tre: Rodri, Bellingham e Vinicius Jr. Ognuno di questi giocatori meriterebbe il trofeo per la scorsa stagione, ma l’impressione è che fra tutti il favorito sia il numero 7 del Real Madrid, il brasiliano, decisivo anche nella passata stagione per la scalata verso il successo dei Blancos in Champions League. Un solo posto per tre di loro dunque, con Lautaro che potrebbe giocarsi il gradino più basso del podio con Rodri, forse. Staremo a vedere.