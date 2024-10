Juventus: Danilo ai saluti, svelata la nuova destinazione

L’esperienza di Danilo alla Juventus è ai titoli di coda. Arrivano conferme riguardo l’addio anticipato del difensore brasiliano, ecco le ultimissime riguardo la prossima destinazione dell’ex Manchester City.

Si sta per chiudere un’era per Danilo, che è pronto a lasciare la Juventus nel corso del prossimo calciomercato. Arrivano conferme riguardo la trattativa per l’addio del difensore, che è finito nel mirino di alcune società.

A fare il punto della situazione è il giornalista Fabrizio Romano, che ha reso noto i dettagli riguardo l’affare di mercato che vede protagonista Danilo che è sempre più vicino alla cessione.

Avventura al capolinea per Danilo che sta pensando ad un futuro lontano dalla Juventus.

L’ultimo errore in Champions League è la punta dell’iceberg di un inizio di stagione da dimenticare, con il brasiliano che ha perso la fiducia non solo del tecnico ma dell’intero ambiente bianconero.

Quale futuro per Danilo? Ecco le ultimissime riguardo il suo futuro

Dopo aver perso il posto da titolare alla Juventus, il rapporto fra Danilo e Thiago Motta si è incrinato con l’allenatore che è pronto a fare a meno del difensore che ha il contratto in scadenza a giugno 2025.

Nelle scorse settimane si è parlato tanto della clausola che riguarda il rinnovo automatico nel caso in cui Danilo ragiungesse il 50% delle presenze stagionali. Può essere questo uno dei motivi per il quale Danilo ha perso il suo ruolo da titolarissimo.

Resta comunque aperta la possibilità di un addio di Danilo già nel corso del mercato di gennaio 2025.

Ci sono alcune società che si sono avvicinate al calciatore che sta meditando attentamente il suo futuro. A sorpresa, infatti, può essere lontano dall’Europa.

Danilo in Arabia Saudita: i dettagli

Contatti in corso per portare via dalla Juventus Danilo che è stato avvicinato da alcune squadre dell’Arabia Saudita. L’esperienza in bianconero è vicina alla conclusione con l’addio che può materializzarsi già nella prossima sessione di calciomercato di gennaio 2025.

L’errore commesso contro lo Stoccarda in Champions League conferma il momento no del calciatore che, anche psicologicamente, non è nella forma migliore. Vorrebbe cambiare aria per trovare delle nuove motivazioni visto che Motta ha deciso di non metterlo al centro del progetto tecnico.

Ed è per questo motivo che, alla fine, Danilo potrebbe decidere di campionato addirittura continente per andare in Arabia Saudita, che potrebbe ricoprire di soldi il capitano del Brasile.