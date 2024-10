Esonero in Serie A: sconfitta fatale nel week-end, il sostituto

Forse è veramente Game Over. La sconfitta risulta fatale in Serie A, con il possibile esonero e annuncio sul sostituto.

Sono ore caldissime e di riflessione per quanto riguarda una panchina in Italia, con la possibilità di vedere lo stravolgimento nel corso di questo stesso week-end e con l’ipotesi di rivedere un volto noto in Serie A.

Possibile il cambio in panchina, considerando quelli che sono stati i recenti risultati. La società ha dato tempo, da capire se continuerà a farlo adesso che arriva il turno infrasettimanale o se si cercherà di cambiare, appunto, prima che la situazione possa precipitare.

Serie A, esonero nel week-end: ribaltone in panchina

Possono tornare a dargli fiducia, dopo quanto accaduto nella passata stagione quando, nonostante un’ottima serie di risultati positivi, non è comunque riuscito a tenersi la panchina in Serie A.

C’è chi invece, in questo inizio disastroso e con le recenti partite che non hanno permesso al club di allontanare la zona rossa della classifica e che potrebbe, appunto, cedergli il posto.

Un posto che verrebbe liberato, qualora dovesse venire esonerato l’allenatore che praticamente non sa più come si vince, con la sua squadra che fa fatica. E ancora oggi, contro un Napoli che in qualche modo è riuscito a spuntarla, altra sconfitta con l’ennesima partita senza punti. E considerando le ultime cinque sconfitte di fila, tra campionato e Coppa Italia, potrebbe arrivare in questo week-end, l’esonero per il tecnico in Serie A, con Cannavaro pronto a subentrare.

Cannavaro il primo nome per la panchina: la notizia sull’esonero

Sono queste, le ore di valutazione, per capire se Saverio Sticchi Damiani darà un’altra chance a Luca Gotti al Lecce o se si procederà verso l’esonero. Un licenziamento, quello per l’e Udinese che potrebbe arrivare nel corso di questo week-end e del quale si era già parlato ancor prima della sfida contro il Napoli quando, al Via del Mare, era arrivata la larghissima sconfitta contro la Fiorentina. Il Lecce ha impensierito un po’ il Napoli, ma questo non basta, perché alla fine è fermo ancora in classifica il Lecce. E, per svoltare la classifica, potrebbe arrivare il ribaltone con l’esonero, riportando Fabio Cannavaro in Serie A.

Ultime su Cannavaro: c’è anche un’alternativa in Serie A

Oltre al nome di Fabio Cannavaro, per la panchina del Lecce e in caso di esonero per Luca Gotti, si potrebbe puntare anche su “un esperto di salvezze”, nel nome di Davide Ballardini. Per quanto riguarda il campione del Mondo, arriverebbe per lui una nuova occasione dopo quella con l’Udinese, che era stato promosso a pieni voti trovando la salvezza e ciononostante non è riuscito a tenersela stretta. Ma per lui, appunto, arriverebbe una nuova occasione.