Conte lo soffierà al Milan, è successo dopo la partita: l’annuncio di Romano

Fabrizio Romano ha notato quanto successo in campo e lo ha annunciato sui suoi canali social.

L’esperto di calciomercato mondiale ha messo in didascalia le emoji degli occhi, per porre attenzione sul dialogo nel post-partita tra il calciatore, pupillo di Conte che vuole ad ogni costo nel suo futuro Napoli e lo stesso tecnico salentino.

Gli azzurri vogliono diventare grandi e, per farlo, vorranno “scippare” letteralmente un calciatore al Milan. Il dialogo, pizzicato dalle telecamere, è arrivato subito dopo il match giocato dagli azzurri. E a quel punto, il giornalista ed esperto di calciomercato, ha spiegato cosa si cela dietro l’interesse sul giocatore.

Colloquio nel post-partita: gli azzurri lo soffieranno al Milan

Lo soffieranno al Milan, almeno, stando alle intenzioni che ha il Napoli nel prossimo calciomercato.

Una sessione, quella invernale, che potrebbe vedere lo stravolgimento sotto lavoro di Giovanni Manna, pronto a far felice Conte che, proprio in questa settimana, sfida il Milan. Una battaglia che c’è sia in campo che extra-campo, considerando le vicende di calciomercato che vedono entrare, di prepotenza, anche il Napoli tra i rumors che riguardano i rossoneri.

Nel post-partita della gara giocata in campionato, il momento nel quale Antonio Conte si è avvicinato al giocatore che, è risaputo, ha diverso interesse dell’intero panorama calcistico su di lui, per quanto di buono sta facendo in quest’annata, compresa quella passata. E, beffando proprio il Milan, potrebbe portarselo in azzurro, Antonio Conte, magari già a gennaio.

Calciomercato: il Napoli farà sul serio per il colpaccio dalla Serie A

Il Napoli farà sul serio, l’interesse per Patrick Dorgu è concreto. Perché, la situazione sulla corsia mancina non è felicissima, se si pensa che Leonardo Spinazzola continua ad aver problemi, non dando una vera e propria alternativa all’uruguaiano Olivera, che sta cominciando però a fornire prestazioni interessanti, al servizio di Mister Conte.

Per la fascia sinistra, al Milan, farebbe da vice-Theo Hernandez. E questo ruolo, a Patrick Dorgu, potrebbe non bastare. Pertanto, attenzione a ciò che accadrà a gennaio con uno dei migliori calciatori sulla corsia mancina della nostra Serie A, che potrebbe finire al Napoli per giocare titolare, sul versante opposto a quello di Giovanni Di Lorenzo, creando una doppia corsia che farebbe felice Antonio Conte.

Il post di Fabrizio Romano su X: lo ha notato in diretta

Lo ha notato in diretta, nel corso del post-partita che ha visto il Napoli vincere contro il Lecce, nella sua settima vittoria in nove partite. Con Dorgu, Antonio Conte, ha chiacchierato nel post-partita. E quanto segue, è ciò che ha postato Fabrizio Romano sul social X.